私院助專科「清龍」 輪候時間未改善

中大醫院去年初投入運作，院方承諾會在運作的第五年開始，每年接收醫管局最多1.76萬個專科門診新症及6600宗新日間手術個案。中大醫院回覆查詢時稱，去年9月起協助威爾斯親王醫院處理病人，截至今年8月處理逾3000宗專科門診新症，包括內科、外科、泌尿外科及耳鼻喉科；以及逾1000個日間醫療程序，涉腸胃鏡及耳鼻喉程序。院方補充，今年9月已將服務拓展至婦科及骨科，另擴至新界西及九龍西聯網，並會與醫管局保持聯繫，完成目標。

中大醫院接3000宗轉介

擬擴至新西九西聯網

翻查立法會資料及醫管局網站，中大醫院及醫管局的協作計劃推行後，新界東醫院聯網專科穩定新症輪候時間中位數未有明顯改善。其中內科輪候時間由26周升至62周；耳鼻喉科由45周升至47周；外科則由52周降至29周。

有中大醫院醫生向本報透露，院內不同專科處理公院轉介病人的方法各異，中大醫院亦有按專科訂立指標，舉例說，泌尿外科每周會有兩名醫生到威院協助看症，該專科服務量屬「超標」。

至於合作計劃將擴展至其他聯網，該醫生透露，泌尿外科醫生日後將會前往屯門醫院看症，而由於公私院系統有別，認為院方為方便治療、預約覆診等，要求醫生前往公院提供服務是合理做法。

社協：難靠一家私院

讓私家醫生參與

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，部分專科如內科或因新冠疫情導致求診人數有所增加，故難靠輪候時間推敲計劃成效。他補充，公立醫院在疫情下數次削減非緊急服務，累積不少延遲治療的病患，直言利用私家醫院資源處理相關病人屬唯一可行之策。彭鴻昌形容中大醫院與醫管局的協作計劃為一個「很好的經驗」，惟認為私家醫院醫生跨區治理病人的做法未能善用資源，建議其他私家醫院、社區私家醫生亦可透過類似方式協助公院「清龍」。

醫管局回覆稱，相關工作小組會密切監察推行情况，將善用協作計劃紓緩公營醫療服務壓力。

中大醫院上調臨牀服務費

另外，中大醫院網頁顯示明年1月1日調整臨牀服務收費。該院有病人向本報表示，已獲告知物理治療的一般收費會由現時740元一次加至820元，加幅為11%。院方回應稱，收費水平受不同因素影響，將因應市場情况、成本變化調整。院方今年4月曾調整病房收費，其中4人標準房每日收費由800元上調至900元，而不同類型病房的收費調整幅度不一。

明報記者 何珮瑚

（新冠疫情）