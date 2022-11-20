澳門內地客確診 內地來港檢疫較寬 學者促檢討

粵單日近萬宗 超港7000水平

本報昨向醫衛局查詢會否因應近日內地疫情調整內地及澳門抵港者入境檢疫及檢測安排，局方稱會繼續按科學數據分析，適度調整抗疫措施。本報向衛生署查詢過去一個月內地輸入個案數字，署方稱沒補充。目前政府在網上公布過去一個月有10宗或以上輸入個案的國家或地區，但內地或澳門不在名單之列。

內地前日（18日）單日新增24,263宗新冠本土個案，最多來自廣東，達9637宗，較本港過去數天每日錄得的7000多宗本地個案更多。目前海外及台灣抵港者實施「0+3」，登機前24小時要快測，明日起抵港後核酸檢測要求減至兩次，但抵港7天內仍須每日快測；經「回港易」及「來港易」從內地或澳門抵港則較寬鬆，入境前毋須檢測，抵港後亦只須在第二天做一次核酸。來港易或回港易自9月26日起不設限額，翻查資料，兩計劃取消限額前後，每日內地訪港客未有上升，維持每日2000人以內。

工聯會：內地防疫嚴 不應睇齊

港大醫學院生物化學系教授金冬雁表示，即使近日內地疫情升溫，但內地抵港者人數一直穩定，故對港輸入風險不大，但較保險做法亦應調整內地及澳門入境者核酸檢測次數，與海外抵港者一致，如維持只測一次，應要求抵港5天內每日快測，而原則上對外防疫應一視同仁，抵港者來自哪地區不應有別。

工聯會立法會議員黃國認為本港有必要維持內地及海外抵港者有不同標準，因內地抗疫策略較嚴，海外地區較鬆，防疫要求一致是對內地不公平， 如內地輸入個案與海外輸入個案比例差不多，才需調整措施。

（新冠疫情）