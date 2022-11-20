營地重開 百帳篷遍西貢灣仔

帶孩子親近大自然

不憂防疫再收緊

市民劉太一行3個家庭，包括4名小孩一同露營，她認為露營可「親親大自然」，「小朋有草地可以跑下，又可以放風箏，曬太陽吸收維他命」。她指私人營地有洗澡間、暖水及冰箱，但個人偏好政府營地，因地方較闊落；又稱露營目的在於「帶小朋友嚟玩，唔使成日留喺市區」。被問到會否擔心措施再收緊，她說：「再收緊就再算，玩咗先。」

陳女士一行5人圍爐吃東西、聊天，對於營地重開，她說：「好開心啦梗係，急不及待啦，即刻衝過嚟（營地）。」陳女士認為政府應早些重開營地，因為私人營地的草地質素不及政府營地好，環境較惡劣，每日收費卻要300元，「付出同得到嘅，唔係幾配合」。陳女士的友人則認為，家中居住空間太窄，到郊外可呼吸新鮮空氣，「好開心，放鬆好多」。

「0+0最好 冀寬口罩令」

謝先生偕女友、兩名朋友和愛犬一起露營，帶了桌遊暢玩。他表示，現時雖然可以外遊，但機票太貴，故選擇露營等休閒活動；又認為雖然私人營地的配套較齊全，「但個vibe（氣氛）就冇呢度咁正」，而在政府營地要自行搭帳篷，有「野外求存」的感覺。他稱爆發疫情前會每月至少露營一次，之後改為staycation（宅度假），他希望疫情盡快完結。

同行的阮女士最近從泰國旅行回港，稱回港後可上班但未能堂食，亦要花時間做核酸檢測，認為「0+0」就更加「perfect （完美）」。阮女士的友人則希望放寬戶外口罩令，「唔擔心（收緊），每個月都上升緊，但係愈來愈鬆，即係佢（政府）都知道唔可以再咁繼續落去」。

（新冠疫情）