疫情升溫長新冠添負擔 公院瀕迫爆 議員促設康復者診所 孔繁毅：成效微 倡新冠病人騰出隔離房

本港昨日新增8060宗新冠個案，其中7559宗屬本地個案。醫管局昨公布多308名新冠病人入院，截至昨凌晨共2407人留醫。高拔陞昨早在商台《政經星期六》表示，最近兩周新冠陽性個案有明顯升幅，每日亦有5000多人前往急症室求診，每日入院新冠患者人數由200多人增至300多人，當中長者所佔比例愈來愈高，形容醫院壓力明顯增加，情况令人擔心。高補充，若個案數目進一步上升至「某個階段」，局方將迫於無奈亦要縮減服務，另形容現時已差不多到了要減服務的階段。

有新冠康復長者脫水腎衰竭

高拔陞又稱，近日非新冠病人入院人數亦明顯上升，如內科每日入院人數由約900人升至逾千人。那打素醫院內科及大埔醫院內科及老人科部門主管李舜華在同一節目表示，近日入院的非新冠患者不乏年初曾染疫的長者，主因新冠康復情况不理想，如胃口不佳、活動能力下降，或因脫水導致腎衰竭等，呼籲市民多留意長者的飲食狀况，亦可帶長者外出「曬太陽」和見朋友，改善社交能力和情緒。

孔：若符空氣流通標準

確診者可住普通房

孔繁毅向本報表示，在瑪麗醫院跟進的3000名新冠康復者中，只有50人出現符合世衛標準的長新冠症狀，即連續5個月出現相關病徵，比例不足2%，由於患長新冠人數不多，為相關病人設立門診服務對紓緩公院壓力作用不顯著，反而建議新冠患者可毋須入住隔離病房，轉往符合空氣流通標準的一般病房，以騰出資源。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，公立醫院在疫情屢次縮減非緊急服務的做法不理想，形容「要削減服務以提供服務」是本末倒置。他表示，公立醫院難以承受新冠疫情壓力，其實反映醫療系統根深柢固的問題，如病人慣性「有咩事都上（醫院）病房」，認為如要在一時三刻改變將有一定困難，樂見現時有遙距診症等方式疏導病人。彭鴻昌又稱，調動病牀無可避免，惟嘆新冠疫情至今將近3年，社會各界應該思考長遠而言應如何改善醫療制度，如善用私營醫療系統、基層醫療分流相關病人。

病人組織：長遠須改革制度

立法會議員陳凱欣則認為，本港至少有200萬人曾感染新冠，部分患者康復後出現後遺症屬「已知的情况」，而普通市民難以判斷新冠康復後的不良反應屬短期後遺症或長新冠，若相關人士有不適就湧到公立醫院，將「迫爆本身已經迫爆的醫療系統」，故倡議有關部門設立康復者指定診所。她稱自己多次要求政府為新冠康復者提供相關服務，不解為何抗疫多時也未能成事，她理解難以突然騰出人手營運指定診所，建議可在地區康健站或地區康健中心提供相關服務。

明報記者

（新冠疫情）

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