涉無牌駕駛撞少年 司機另揭藏毒被通緝

被告郭政勤（28歲）報稱無業，他面對兩宗案件昨日首次提堂，另有一宗舊案件。首案與14歲少年的交通事故有關，被告遭控5項罪名。控罪指出，被告今年11月7日在元朗青山公路屏山段無牌駕駛私家車，致彭利濰身體受嚴重傷害，而被告在發生意外後沒有停車，當時沒有持駕駛執照及第三者保險。被告另被控於事發翌日，在屯門黃崗圍路泥圍路邊企圖妨礙司法公正，即向涉事私家車縱火。

兩新案控危駕妨礙司法販毒等20罪

次案涉及去年兩宗危駕事件，被告被起訴共15項罪名，其中8項控罪指出，被告去年7月10日在元朗公路危險駕駛未獲發牌的私家車，並使用虛假車牌，當時沒有駕駛執照及第三者保險。此外，被告被控同日同地非法販運0.87克可卡因、攜有一支伸縮棍及管有115克爆竹煙花。

餘下7項控罪指出，被告去年11月7日在元朗大棠山道不小心駕駛未獲發牌的私家車，以致另一私家車受損，而被告在事發後沒報警，亦沒停車。被告另被控同日同地使用虛假車牌、駕駛時無駕駛執照，以及沒有第三者保險。

還押至明年1月 新舊3案併審

庭上透露，被告除了上述兩宗新案，另涉2018年一宗藏毒停牌駕駛案件。被告在該案被起訴4罪，曾缺席聆訊。裁判官將3宗案件一併押後至明年1月13日再訊，以待警方進一步調查。辯方沒有保釋申請，被告還押候訊。

【案件編號：TMCC2162/22、2168/22、1832/18】