鼠膠捕鼠或殃及貓狗 卓永興：要平衡最大利益

稱會頻巡視 有動物誤踏及早介入

卓永興在有線節目《有理有得傾》表示，當局會視乎成效考慮擴大熱能探測等科技應用，但有關技術主要用於監察老鼠出沒，未助殺鼠，故要用新型捕鼠工具和鼠餌，甚至鼠膠。他說滅鼠行動會聯同私人屋邨、公共屋邨、專業滅鼠專家、食肆和街市共同進行，詳情下月底前公布。他說私人屋苑如較有規模，會自行找滅鼠專家，但一些單幢樓宇或需更多指引，甚至需由政府協助捕鼠。

被問到會否參考內地獎勵捕獲老鼠的人，卓稱曾想過但暫不考慮，解釋如有獎勵，「真係可以有人去整老鼠農場養一堆老鼠畀你」。他說打擊衛生黑點計劃並非做3個月便停止，將持續兩三年，否則放鬆便故態復萌，次階段將集中美化市容。

打擊阻街非走過場 修罰則下月公布

卓說，近年店舖阻街問題惡化，反映現時1500元定額罰款起不了作用，當局將建議修例調整罰則，亦向店舖發放清晰信息，政府非走客過場，「玩幾個月算數」，而環境及生態局已就罰則提出建議，詳情下月向立法會諮詢時公布，首階段先檢討定額罰款金額，7個月後會檢討其他環境衛生相關法例，屆時會研究是否修改傳票的條例。他又提到，現時雖然可向阻街店舖發傳票，但多選用定額罰款，因傳票很多時裁判後只罰款少於1000元，定額罰更具阻嚇力。他說當局亦會研究給予阻街店舖多少時間收拾，但料不會長達1至2小時，亦「不會是兩分鐘」。

人才政策方面，被問到人才來港7年才可享免印花稅買樓是否欠吸引力，卓稱人才未成永久居民亦可享相關福利，以往香港如「皇帝女唔憂嫁」，望政策釋出信息，歡迎人才來港，但否認香港現時是「驚嫁唔出」。