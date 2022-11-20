年6宗單獨行山失蹤4死 警：獨行遇意外死亡率7.7% 結伴少於4%

警方東九龍總區行動部總督察傅駿業表示，總區去年9月至今年8月曾展開256宗山嶺搜救，當中九成在西貢發生，其餘為將軍澳及黃大仙。根據警方數字，單獨行山遇意外的死亡率為7.7%，結伴同行則低於4%。

籲下載漁署「郊野樂行」 自動記錄路線

傅說，單獨行山的死亡率較高，因家人發現行山者失蹤時多已是深夜或翌日，減低找到生還者的機會，錯過拯救的黃金時間。他表示，在65宗涉及單獨遠足的搜救行動中，失蹤個案有6宗，其中4宗死亡，僅兩宗生還，呼籲市民行山時結伴同行，減少到高危行山地點。

警方又呼籲行山客下載具衛星定位系統（GPS）的漁護署「郊野樂行」應用程式，在有需要時協助山嶺搜救工作。當啟動程式的「遠足留蹤」功能及手機GPS後，程式會在24小時內自動記錄使用者位置，若發生意外，搜救人員可按相關紀錄搜尋相關人士，縮短搜救時間。

獨行西貢跌深坑死裏逃生

事主斷骨住院1月 仍跛行

市民簡先生有多年行山經驗，他今年1月9日選擇一條平時很少人行的山路，從西貢露營灣起步，途中「一時叉錯腳」，跌進被草遮蓋的1米深大坑後暈倒，醒後不能動彈，救援人員曾一度到場，但呼救聲被雜草阻擋。

「我唔係好怕死，但我驚家人傷心，尤其我太太嗰日喊到不似人形。」至事發翌日，他看到有直升機在上方盤旋，但救授人員仍未發現他，他於是狂叫，最終獲民安隊發現並救出。簡先生其後住院一個月，接受手術駁回斷骨，雖修復大部分被壓的神經線，但目前走路仍不平衡，且手腳麻痺。