東瀛遊增聘百人 導遊「包薪」最少2.5萬

聖誕六成團爆滿 擬明年增日本四國包機

禤國全表示，上月已有約70個外遊團成行，料聖誕節當周每日有10團出發，每團約30人，當中60%旅行團已爆滿，料未來兩周將是報團高峰期。另外，他說日本為港人外遊首選地，已與航空公司商討包機，由明年1月至4月，每周包3班機到四國高松市。

禤又說，疫情期間不少業界人員轉行，今次招聘首度推出導遊包薪制，對比以往導遊底薪僅有數千元，現將確保導遊每月底薪達2.5萬元，目的是希望應徵者安心，而昨日共有約90人前來應徵。

應徵者：前康泰同事憂旅業前景轉行

鄭先生為昨日應徵者之一，他說自己以往從事日資公司銷售員，不時到內地公幹，惟受疫情影響，本港未能與內地通關，生意不景，最終只能轉行。他說自己對旅遊業感興趣，且已考取日語N1程度，故前來應徵導遊一職。他又說，目前正於檢疫中心工作，並不穩定，倘若是次招聘未能獲錄取，考慮到本港就業及政治環境，或選擇移居英國。

另一應徵者卓小姐說，自1997年開始從事旅行團領隊，惟因康泰旅行社早前倒閉而失業。她說自己熱愛領隊工作，喜愛與人交流，故仍選擇領隊這份職業。她對旅遊業未來非常有信心，認為香港人始終鍾意旅遊，故行業仍有市場。然而，她說不少曾在康泰共事的前同事對行業未來發展仍有憂慮，故選擇轉行，例如從事保安，以獲得穩定收入養家。