隨男友送貨 貨車撞翻少女拋出壓斃 母泣嘆去年喪夫如今無依

男友司機涉危駕致命被捕

昨日近中午12時，該輛運送枱布的中型貨車沿青山公路藍地段往兆康方向行駛，至往藍地交匯處一條支路時，疑撞向路中石壆及路牌後向左翻側，18歲女乘客張尉彤被拋出車外，繼而被貨斗壓住。消防到場後出動坍塌搜救專隊破開車頂，將大批枱布搬出，約半小時後將張救出，當場證實死亡。21歲姓文男司機則自行爬出，肩及腳受輕傷，送到屯門醫院治理，其後被捕。現場消息稱，張與文為情侶關係，出事時同往送貨。

事發後貨車橫卧馬路中，車頂可見消防破開的大洞，鐵籠及枱布散落路旁，有車輪飛脫。案件交新界北總區交通部特別調查隊跟進，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3661 3800與調查人員聯絡。

死者張尉彤的母親張太說，與丈夫結婚約21年，丈夫生前為地盤雜工，去年因癌症過身，遺下一個與前妻所生的29歲自閉症兒子，她不時要往返院舍照顧。她與丈夫育有3名子女，死者為大女，另有16歲次女和13歲兒子，一家居於青衣長亨邨，靠綜援過活。張太說，大女阿彤生前十分反叛，無心向學，一直由社工跟進，讀至中三時因在學校犯事被「踢出校」，輾轉到區內另一中學讀書，今年9月起在葵涌讀一些與美容和理髮相關的短期課程，平日會和朋友外出遊玩，吸煙飲酒，間中不回家睡覺。

事前兩日「見家長」 死者母稱司機踏實

張太說，阿彤兩年前經朋友介紹認識涉事司機，二人兩個月前再次聯絡，並成為情侶，兩星期前阿彤更搬到男友家中長住，課餘時間又會陪男友開工。張太憶述，上周四女兒相約自己和男友到荃灣飲茶「見家長」，女兒男友更送了一件衣服給她。張太說感覺女兒男友踏實，「唔係花喱花碌嗰種人」，不算十分成熟，但亦希望有人照顧女兒，故未有干涉。

昨日意外發生後，張太曾在急症室見到女兒男友，他當時意識模糊，未見其六旬父親，只有兩名同事陪伴。她說「阿女養夠18歲走咗」，感到心痛，丈夫又離世，無人可安慰自己，「我𠵱家乜人都無，唔知點算」，女兒殮葬費也成問題，頓感徬徨。

汽車會籲扣安全帶後檢查鬆緊

香港汽車會會長李耀培表示，女乘客遭拋出車外，有可能是沒戴安全帶，又或安全帶戴得太鬆，建議市民扣好安全帶後，可握拳放於安全帶與胸口之間，確認安全帶有否太鬆或太緊，「好多時候大家對安全帶掉以輕心，但一翻車其實就可以保護到你唔使拋出車外」。