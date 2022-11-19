港聞

港聞一

在囚者口罩藏賭博資訊 信件密碼列球賽賠率

【明報專訊】卡塔爾世界盃明日揭幕，懲教署數據顯示，今年7至10月有60名在囚者因足球及其他賭博活動被紀律檢控，較前年2至5月無大型足球活動期間有39人因賭博被紀錄檢控，上升約54%。除了一般例行搜查，署方各院所過去4個月，每月平均進行約1100次夜間搜查和跨院所聯合搜查等行動，較上半年每月多44%。總懲教主任（審核及保安）陳少烽表示，留意到在囚者近年的賭具愈趨簡單，包括以驅蚊貼自製麻將，或抽取口罩鐵線製成啤牌，並放置在具滅聲效果的爽身粉瓶逃避搜查。

檢「驅蚊貼麻將」 火柴盒製牌九

陳少烽形容在囚者的賭博記錄方法「蠱惑」，曾在外間寄給在囚者信件中，發現以密碼隱藏賭博資訊，其中「18e」是指英超對賽日期，「BRN」和「CRE」分別代表球隊白禮頓和水晶宮簡稱，「1380」則是主客勝賠率等，涉事在囚者承認意圖賭博。陳表示，近年在囚者賭博形式亦有轉變，舉例從昔日使用木材和塑膠等物料，改以火柴盒的卡紙製成牌九；又會以署方提供的康樂物品，包括改變象棋玩法，以鬥大細形式賭博。他指賭具和賭博資訊收藏方法愈趨隱蔽，除了書籍和廁紙外，在囚者因應新冠疫情可管有防疫物品，署方曾發現口罩夾層或濕紙巾內藏有賭博資訊。

懲教：賭具趨簡單 未見集團式違規

署方指根據過往經驗，院所有不良分子會藉大型賽事掀起賭風，平日無參與賭博的在囚者都會「被感染」，舉例去年2至5月歐洲國家盃舉行前的4個月，有58名在囚者因足球及其他賭博活動被紀錄檢控，情况與今年世界盃揭幕前的4個月相若；又指注碼由數十元到二三千元不等，因在囚者不可管有現金，他們改用隨身物品作賭注。署方暫時無發現「集團式」違規活動，一旦發現賭博活動會按《監獄規則》懲罰，包括取消減刑或安排隔離囚禁。

懲教事務監督（審核及保安）黃栢穎稱，署方幾個月前已部署，包括透過保安監察系統和情報網絡，偵查院所賭博情况，以抑止賭博歪風，並告誡其他在囚者勿以身試法，否則將嚴重影響院所穩定，如在囚者因欠債和追債發生衝突和打架等。

另外據了解，警方未來兩周將增加反賭博執法和宣傳，包括加強巡查酒吧等高風險場所。

相關字詞﹕賭博 懲教署 卡塔爾世界盃

上 / 下一篇新聞

世盃首日訂座滿 酒吧冀生意增三成 學者：疫情反覆 整體消費料遜上屆
世盃首日訂座滿 酒吧冀生意增三成 學者：疫情反覆 整體消費料遜上屆
推世盃staycation 酒店業界觀望
推世盃staycation 酒店業界觀望
查冊案准上訴終院 蔡玉玲：盼續尋公義 官指條文有合理爭辯處 影響新聞界及不同目的查冊者
查冊案准上訴終院 蔡玉玲：盼續尋公義 官指條文有合理爭辯處 影響新聞界及不同目的查冊者
青年電話滋擾 控民事刑事 官憂雙重處罰 刑事罪昨撤控
青年電話滋擾 控民事刑事 官憂雙重處罰 刑事罪昨撤控
熊貓大狀蕭震然停牌45月賠聆訊費等45萬
熊貓大狀蕭震然停牌45月賠聆訊費等45萬
施政報告致謝議案通過 議員斥過往教育 葉劉：培養年輕人沒思考就批判
施政報告致謝議案通過 議員斥過往教育 葉劉：培養年輕人沒思考就批判
廁所協會評選最佳 食環署轄下三廁奪三甲 當值公廁奪銅 清潔姐姐笑稱有我在
廁所協會評選最佳 食環署轄下三廁奪三甲 當值公廁奪銅 清潔姐姐笑稱有我在
協會指最待改善公廁均現管理問題
協會指最待改善公廁均現管理問題
甯漢豪有信心熟地3280公頃供應 稱公布預測是「公開承諾」
甯漢豪有信心熟地3280公頃供應 稱公布預測是「公開承諾」
九旬婦墮電騙失41萬仰藥自殺亡
九旬婦墮電騙失41萬仰藥自殺亡
曾遭質疑前私隱專員背景 黃繼兒辭私隱案大狀
曾遭質疑前私隱專員背景 黃繼兒辭私隱案大狀
燒車滅迹 無牌司機涉撞傷少年被捕 另涉去年危駕被通緝 少年母盼法律制裁：還我子公道
燒車滅迹 無牌司機涉撞傷少年被捕 另涉去年危駕被通緝 少年母盼法律制裁：還我子公道
醫生涉港鐵非禮少女 稱下體貼震蛋為治不舉
醫生涉港鐵非禮少女 稱下體貼震蛋為治不舉
網台傑斯出獄稱無意移民：呢度係我屋企
網台傑斯出獄稱無意移民：呢度係我屋企
警長查案撞傷衝紅燈途人 否認危駕
警長查案撞傷衝紅燈途人 否認危駕
明愛兩護士被投訴打病人 警調查
明愛兩護士被投訴打病人 警調查
林哲玄調查：半數醫護反對強制公院服務 醫學會指未反映資淺者意見 護協同稱比例應更高
林哲玄調查：半數醫護反對強制公院服務 醫學會指未反映資淺者意見 護協同稱比例應更高
書藏私煙 4倉檢5400萬元貨
書藏私煙 4倉檢5400萬元貨
蚺蛇尖行山 57歲男暈倒不治
蚺蛇尖行山 57歲男暈倒不治
小一自行派位申請12年低 成功率49.6% 15年高
小一自行派位申請12年低 成功率49.6% 15年高
覓得船公司運走國殤之柱 高志活：港大一直未覆
覓得船公司運走國殤之柱 高志活：港大一直未覆
O記反黑冚6賭檔拘79人
O記反黑冚6賭檔拘79人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】中醫勸貪靚女士 想美麗要戒煙
【Emily】中醫勸貪靚女士 想美麗要戒煙
【Emily】民建聯10候選年度漢字 「疫」再入選
【Emily】民建聯10候選年度漢字 「疫」再入選
【Emily】康署更新行山樂片 配立體地圖 介紹交通
【Emily】康署更新行山樂片 配立體地圖 介紹交通
【Emily】內地港生感謝卡送陳國基4議員
【Emily】內地港生感謝卡送陳國基4議員
【Emily】生日願望當選人大？ 梁美芬：隨緣
【Emily】生日願望當選人大？ 梁美芬：隨緣