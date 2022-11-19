在囚者口罩藏賭博資訊 信件密碼列球賽賠率

檢「驅蚊貼麻將」 火柴盒製牌九

陳少烽形容在囚者的賭博記錄方法「蠱惑」，曾在外間寄給在囚者信件中，發現以密碼隱藏賭博資訊，其中「18e」是指英超對賽日期，「BRN」和「CRE」分別代表球隊白禮頓和水晶宮簡稱，「1380」則是主客勝賠率等，涉事在囚者承認意圖賭博。陳表示，近年在囚者賭博形式亦有轉變，舉例從昔日使用木材和塑膠等物料，改以火柴盒的卡紙製成牌九；又會以署方提供的康樂物品，包括改變象棋玩法，以鬥大細形式賭博。他指賭具和賭博資訊收藏方法愈趨隱蔽，除了書籍和廁紙外，在囚者因應新冠疫情可管有防疫物品，署方曾發現口罩夾層或濕紙巾內藏有賭博資訊。

懲教：賭具趨簡單 未見集團式違規

署方指根據過往經驗，院所有不良分子會藉大型賽事掀起賭風，平日無參與賭博的在囚者都會「被感染」，舉例去年2至5月歐洲國家盃舉行前的4個月，有58名在囚者因足球及其他賭博活動被紀錄檢控，情况與今年世界盃揭幕前的4個月相若；又指注碼由數十元到二三千元不等，因在囚者不可管有現金，他們改用隨身物品作賭注。署方暫時無發現「集團式」違規活動，一旦發現賭博活動會按《監獄規則》懲罰，包括取消減刑或安排隔離囚禁。

懲教事務監督（審核及保安）黃栢穎稱，署方幾個月前已部署，包括透過保安監察系統和情報網絡，偵查院所賭博情况，以抑止賭博歪風，並告誡其他在囚者勿以身試法，否則將嚴重影響院所穩定，如在囚者因欠債和追債發生衝突和打架等。

另外據了解，警方未來兩周將增加反賭博執法和宣傳，包括加強巡查酒吧等高風險場所。