在囚者口罩藏賭博資訊 信件密碼列球賽賠率

【明報專訊】卡塔爾世界盃明日揭幕，懲教署數據顯示，今年7至10月有60名在囚者因足球及其他賭博活動被紀律檢控，較前年2至5月無大型足球活動期間有39人因賭博被紀錄檢控，上升約54%。除了一般例行搜查，署方各院所過去4個月，每月平均進行約1100次夜間搜查和跨院所聯合搜查等行動，較上半年每月多44%。總懲教主任（審核及保安）陳少烽表示，留意到在囚者近年的賭具愈趨簡單，包括以驅蚊貼自製麻將，或抽取口罩鐵線製成啤牌，並放置在具滅聲效果的爽身粉瓶逃避搜查。
檢「驅蚊貼麻將」 火柴盒製牌九
陳少烽形容在囚者的賭博記錄方法「蠱惑」，曾在外間寄給在囚者信件中，發現以密碼隱藏賭博資訊，其中「18e」是指英超對賽日期，「BRN」和「CRE」分別代表球隊白禮頓和水晶宮簡稱，「1380」則是主客勝賠率等，涉事在囚者承認意圖賭博。陳表示，近年在囚者賭博形式亦有轉變，舉例從昔日使用木材和塑膠等物料，改以火柴盒的卡紙製成牌九；又會以署方提供的康樂物品，包括改變象棋玩法，以鬥大細形式賭博。他指賭具和賭博資訊收藏方法愈趨隱蔽，除了書籍和廁紙外，在囚者因應新冠疫情可管有防疫物品，署方曾發現口罩夾層或濕紙巾內藏有賭博資訊。
懲教：賭具趨簡單 未見集團式違規
署方指根據過往經驗，院所有不良分子會藉大型賽事掀起賭風，平日無參與賭博的在囚者都會「被感染」，舉例去年2至5月歐洲國家盃舉行前的4個月，有58名在囚者因足球及其他賭博活動被紀錄檢控，情况與今年世界盃揭幕前的4個月相若；又指注碼由數十元到二三千元不等，因在囚者不可管有現金，他們改用隨身物品作賭注。署方暫時無發現「集團式」違規活動，一旦發現賭博活動會按《監獄規則》懲罰，包括取消減刑或安排隔離囚禁。
懲教事務監督（審核及保安）黃栢穎稱，署方幾個月前已部署，包括透過保安監察系統和情報網絡，偵查院所賭博情况，以抑止賭博歪風，並告誡其他在囚者勿以身試法，否則將嚴重影響院所穩定，如在囚者因欠債和追債發生衝突和打架等。
另外據了解，警方未來兩周將增加反賭博執法和宣傳，包括加強巡查酒吧等高風險場所。