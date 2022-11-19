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推世盃staycation 酒店業界觀望

【明報專訊】多間酒店及商場亦有轉播世界盃賽事吸客，部分酒店以世界盃為主題推出staycation（宅度假）優惠吸引顧客，價錢介乎約1000至3000元一晚。有酒店業代表持觀望態度，稱因酒吧營業時間不再受限，部分客人或會改到酒吧感受氣氛。

稱酒吧營業撤限 客人或改至

酒店業主聯會經理陳媛妍向本報稱，上屆世界盃期間未有新冠疫情，酒店業顧客多數為外來旅客，現時本港入境限制未完全放寬下，顧客轉以本地人為主，有部分酒店以世盃為主題推出staycation優惠吸引顧客。陳認為，早前政府撤銷酒吧的營業時間限制，部分人或會選擇到酒吧觀賽感受氣氛，酒店業未必可受惠；不過疫情反覆，或有部分市民會到酒店等私隱度較高的場地與友人觀賽，減低感染風險。

陳又稱，世界盃能否帶動酒店業生意增長仍有待觀望，要視乎對賽球隊是否受歡迎、是否決賽等關鍵場次等，而客人訂房較即興，暫未能預料賽事期間的入住率。

翻查各酒店網頁，美利酒店、康得思酒店、逸東酒店、帝京酒店等，均提供世界盃staycation套餐，一晚980元至2971元不等，部分提供啤酒及免費小食拼盤。香格里拉集團表示，旗下其中一間餐廳在決賽日會舉辦觀賽派對，為食客提供無限暢飲優惠及送出世界盃紀念品。富豪酒店表示，旗下富豪機場酒店的酒吧扒房，顧客穿著當晚比賽國家隊球衣惠顧可享優惠。

中環街市卡塔爾使館合作 展場館模型

本港多個商場將在世界盃期間提供直播（見表）。其中中環街市聯同卡塔爾國駐華大使館合作，在場內展示8個世界盃比賽場館模型，並在地下設露天草地賽事觀賞專區，市民消費滿指定金額方可換券入內。華懋集團中環街市副總經理鍾詠婷向本報稱，預料賽事可為人流及整體營業額帶來至少一成增長，相信屆時人流仍以本地客為主，未必有太多遊客，會視乎直播時間，與商戶商討延長營業時間。

信和集團表示，已斥資880萬元在旗下商場增設多個大電視，預期可為商場帶來額外10%至15%人流。恒隆地產稱，為迎接世界盃推出的電子餐飲禮券已售罄。

Now TV今屆獲得世界盃於本港的獨家轉播權，發言人回覆本報查詢時表示，「世界盃賽事通行證」反應理想，有信心比上屆做得更好，未有透露訂購數字。

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