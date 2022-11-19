世盃首日訂座滿 酒吧冀生意增三成 學者：疫情反覆 整體消費料遜上屆

辦抽獎聘人手 稱今屆開賽早便港人

本報記者前日到灣仔駱克道一帶共11間酒吧觀察，當中8間已有世界盃相關的國旗及球衣裝飾，多間酒吧均會轉播賽事。酒吧Devils Advocate經理Chris表示，該店設有6個投影屏幕直播世界盃賽事，有啤酒品牌贊助大抽獎。他指今屆世界盃於卡塔爾舉行，時差較往年少，賽事時間並非深夜，方便更多市民觀賽。英格蘭對伊朗的分組賽周一開打，他稱當晚座位全數被預訂，相信熱門國家的賽事，如德國及日本亦會「爆場」，預期生意額會增加三至四成。

失望七欖生意 同行：疫下消費習慣改

香港國際七人欖球賽本月初舉行，灣仔酒吧Centrico經理KC在七欖賽舉行前曾期望賽事可令店舖生意額上升七成。不過KC前日表示，七欖賽為店舖帶來的實際增幅較少，因無外地旅客，海外球員賽後亦直接回國，加上本地觀眾即使路過酒吧，亦未有進店消費。KC認為，兩年多的新冠疫情改變了市民的消費習慣，人們夜間普遍不會外出消費，對生意增長感失望；不過她亦認為本地人對世界盃更熱切，仍期望生意較平日多。

波衫舖指0+3仍礙出遊 料帶動留港消費

球衣方面，位處旺角的球衣專門店Direct Soccer約六七年前開業，負責人鍾先生指出，其店舖今年球衣銷情較上屆世界盃增長一至兩成，他認為因有美斯及C朗拿度等球星踢完今屆便會退下來，帶動很多生意，加上部分國家隊如巴西、英格蘭變強，有更多球星為人熟悉，刺激球迷消費，而在「0+3」下市民旅行後回港仍有限制，部分會選擇留港消費，認為這些都是帶動生意的原因。

鍾先生預期，世界盃期間生意額將較平時增長五成，因屬四年一度盛事，加上相信疫情期間港人都不算太開心，認為市民對世界盃更有期待，會更願意買球衣。

同業稱來貨不穩 定價比上屆貴

另一旺角球衣專門店Real Glory負責人Calvin則表示，今屆生意僅為上屆世界盃八成，認為因今年來貨時間較以往緊迫，推廣時間較少。他又說今年行貨的來貨量只有上屆七成，部分品牌來貨不穩定，與往年比較亦較少款式，店舖變相要從其他國家（主要從英國）進口球衣，致定價相對較往年貴。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，世界盃舉行是好事，但現時本港仍受疫情影響，加上最近疫情反彈，憂影響氣氛，加上疫情改變港人生活習慣，市民可相約友人在家中觀賽，預期市民到酒吧或食肆消費的意欲會減少。他又稱，「0+3」刺激部分港人外遊，市民可選擇到鄰近旅遊地點觀看世界盃，認為今屆世界盃為零售及餐飲市場帶來的消費效應，或較上屆減少一至兩成。

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