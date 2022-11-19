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2022年11月19日星期六
港聞二
世盃首日訂座滿 酒吧冀生意增三成 學者：疫情反覆 整體消費料遜上屆
推世盃staycation 酒店業界觀望
在囚者口罩藏賭博資訊 信件密碼列球賽賠率
查冊案准上訴終院 蔡玉玲：盼續尋公義 官指條文有合理爭辯處 影響新聞界及不同目的查冊者
青年電話滋擾 控民事刑事 官憂雙重處罰 刑事罪昨撤控
熊貓大狀蕭震然停牌45月賠聆訊費等45萬
施政報告致謝議案通過 議員斥過往教育 葉劉：培養年輕人沒思考就批判
廁所協會評選最佳 食環署轄下三廁奪三甲 當值公廁奪銅 清潔姐姐笑稱有我在
協會指最待改善公廁均現管理問題
甯漢豪有信心熟地3280公頃供應 稱公布預測是「公開承諾」
九旬婦墮電騙失41萬仰藥自殺亡
曾遭質疑前私隱專員背景 黃繼兒辭私隱案大狀
燒車滅迹 無牌司機涉撞傷少年被捕 另涉去年危駕被通緝 少年母盼法律制裁：還我子公道
醫生涉港鐵非禮少女 稱下體貼震蛋為治不舉
網台傑斯出獄稱無意移民：呢度係我屋企
警長查案撞傷衝紅燈途人 否認危駕
明愛兩護士被投訴打病人 警調查
林哲玄調查：半數醫護反對強制公院服務 醫學會指未反映資淺者意見 護協同稱比例應更高
書藏私煙 4倉檢5400萬元貨
蚺蛇尖行山 57歲男暈倒不治
小一自行派位申請12年低 成功率49.6% 15年高
覓得船公司運走國殤之柱 高志活：港大一直未覆
O記反黑冚6賭檔拘79人
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【Emily】民建聯10候選年度漢字 「疫」再入選
【Emily】康署更新行山樂片 配立體地圖 介紹交通
【Emily】內地港生感謝卡送陳國基4議員
【Emily】生日願望當選人大？ 梁美芬：隨緣
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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