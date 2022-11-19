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港聞二

覓得船公司運走國殤之柱 高志活：港大一直未覆

【明報專訊】屹立香港大學校園逾24年的雕塑《國殤之柱》去年底被港大移除。雕塑創作者高志活昨日發聲明稱，已覓得船公司及吊運公司協助將雕塑由香港運走，不過一直未獲港大回覆，質疑校方故意阻撓他將《國殤之柱》運離香港。高志活又稱，將象徵言論自由的雕塑存放在貨櫃中，正好賦予雕塑新的象徵意義，反映當局「禁制表達自由」。

港大：合法合情合理善後

港大發言人回覆本報稱，校委會去年基於法律及安全風險考慮，議決移走名為《國殤之柱》的雕像後，大學有按照合法合情合理原則，跟進善後。

高志活在聲明中表示，過去近一年一直嘗試尋求不同方法將雕塑運走，近日他已覓得船公司及吊運公司願意協助，可隨時預備運走雕塑，並計劃在丹麥展示。不過，他委託的律師多次嘗試接觸港大，惜未成功，感到氣餒。他說最初一直未獲回應，其後獲悉港大的法律代表正休假，到再次與港大法律代表接觸時，對方稱港大沒有就他將雕塑移離的計劃作任何指示。

高志活表示，港大校方一直無向他交代雕塑的存放位置。

高：港大法律代表稱未收指示

翻查報道，去年12月下旬，《國殤之柱》遭港大移除後，存放在位於石崗的港大嘉道理中心一個貨櫃內。高志活又表示，一個關注香港議題的團體「我哋」發起運動，透過3D打印及AR技術複製《國殤之柱》，喚起對事件的關注。

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