覓得船公司運走國殤之柱 高志活：港大一直未覆

港大：合法合情合理善後

港大發言人回覆本報稱，校委會去年基於法律及安全風險考慮，議決移走名為《國殤之柱》的雕像後，大學有按照合法合情合理原則，跟進善後。

高志活在聲明中表示，過去近一年一直嘗試尋求不同方法將雕塑運走，近日他已覓得船公司及吊運公司願意協助，可隨時預備運走雕塑，並計劃在丹麥展示。不過，他委託的律師多次嘗試接觸港大，惜未成功，感到氣餒。他說最初一直未獲回應，其後獲悉港大的法律代表正休假，到再次與港大法律代表接觸時，對方稱港大沒有就他將雕塑移離的計劃作任何指示。

高志活表示，港大校方一直無向他交代雕塑的存放位置。

高：港大法律代表稱未收指示

翻查報道，去年12月下旬，《國殤之柱》遭港大移除後，存放在位於石崗的港大嘉道理中心一個貨櫃內。高志活又表示，一個關注香港議題的團體「我哋」發起運動，透過3D打印及AR技術複製《國殤之柱》，喚起對事件的關注。