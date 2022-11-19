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小一自行派位申請12年低 成功率49.6% 15年高

【明報專訊】全港官津小學下周一（21日）將公布自行分配學位結果。教育局昨日公布有43,755人參加自行分配學位，有意明年9月入讀小一，按年減4325人，跌約9%，是12年來新低；當中49.6%（21,724人）獲派位，成功率按年增兩個百分點，創至少15年新高（見圖）。新界校長會首副主席朱偉林說，北區有學校自行派位階段收生不足，憂有縮班危機，促當局推行降低開班線等短暫措施。

校長：北區申請不足

預視或縮班 促推短期措施

本身是小學校長的朱偉林說，受移民等不同因素影響，在學生減少下，派位成功率上升是意料之內。他說，北區學校早前參考局方的「開班信」自行統計，全區明年9月准開約120班小一，以25人一班計，需約3000名學童報名；不過，該區在自行派位階段不足2300人申請，意味供求差距大，「預視到我們本區不夠學生，或要縮班，特別是競爭力不夠的學校」。

朱續稱，區內學校未必悲觀至擔心殺校，由於「北部都會區」發展，相信長遠可增加生源。他建議當局推出「權宜之計」，以短暫措施如降低開班線，助學校應對收生不足下的縮班危機，「政府或覺得學生少了，但班數維持，會增加開支，但教育就是投資，應助學界渡過最艱難的這幾年」。

教局：學生人口跌非暫時波動

教育局回覆本報查詢稱，最新小一自行派位申請數字只反映現階段情况，不代表明年最終獲派及入讀小一的人數，亦不代表整體的小一學童人數。局方稱，學生流動包括轉校、移居內地、海外升學等是常態，重申學生人口持續下降是不爭事實，且是結構性而非暫時性的波動，將密切留意學生人口變化，與業界保持緊密溝通，鼓勵他們及早規劃。

獲派位者可於下周三（23日）或周四（24日）辦理註冊手續。至於未獲取錄者，局方明年1月將以書信通知他們，以及只準備參加統一派位的申請者，明年2月4日至5日往指定的統一派位中心。

局方稱，2023年起分階段將小一入學申請電子化，鼓勵家長及早登記使用「智方便+」，用作選校和查閱統一派位結果。

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