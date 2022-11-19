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林哲玄調查：半數醫護反對強制公院服務 醫學會指未反映資淺者意見 護協同稱比例應更高

【明報專訊】政府正研究強制醫護人員在公立醫療系統服務一定年期，醫療衛生界立法會議員林哲玄以電子問卷訪問572名醫護意見，分別有57%及44%受訪醫生或護士反對措施；醫學會會長鄭志文認為，醫生反對比例較想像中低，估計與調查中大部分醫護年資均達20年以上有關，結果未必反映最受措施影響的年輕及年資較淺醫生意見。林哲玄稱，無法控制填寫問卷的醫護年齡層，重申調查結果只能用作參考，又認為調查能包攬仍然留在或已離開公院的資深醫護，更能全面了解公立醫院的「推因」及「拉因」，形容此部分比其他數字更重要。

醫生護士54％年資滿20年

林哲玄本月2至12日以電子問卷蒐集醫護意見，572名受訪醫護中，約六成為醫生（346人）、其次為護士（83人）及職業治療師（70人），其餘為藥劑師等專業。受訪者中有198名醫生（佔57%）、37名護士（佔45%）註冊後年資達20年或以上，共235人（佔醫生護士54%）。

調查結果顯示，346名醫生中，有43%贊成訂立強制服務年期；83名護士中則有55%支持。另外，受訪者認為在公共醫療服務時，最不滿意的是工作量超負荷、醫管局管治及評核和晉升機制等，建議加強公私營協作以減少醫護工作量，以及加薪和改善候召津貼，以助醫管局挽留人才。

鄭志文稱，原以為因方案暫無細節，會有較多醫生反對，調查中僅六成醫生反對，較預期低，估計與大部分受訪醫護均屬較高年資有關，「本身都已經做咗十幾年，問佢哋意思不大」，形容調查反映的意見或只屬年資高的醫生「回頭看」，未能完全反映最受措施影響的群體，即剛醫科畢業或正接受專科培訓的醫生意見。鄭透露，香港醫學會正聯同公共醫療醫生協會籌劃另一份針對強制留醫護人手的問卷調查，預計可在月內發放。

香港護士協會主席源志敏表示，全港單計醫生及護士已至少5萬多人，調查只訪問500多人，僅佔1%，稱調查樣本數量太少。他補充，按護協社交媒體及其個人觀察，反對措施的護士比例理應更多；護協暫未收到醫衛局接觸問意見。

林哲玄：無法控制受訪者年齡

林哲玄向本報補充，自己無法控制填寫問卷的醫護年齡層，調查仍有小量年資較少的醫護，而是次調查中已離開或留在公營醫療系統工作的醫生各有一半，認為相關人士能更清楚交代離開或留下公院的原因，反之若調查有過多年輕醫生就未能提供相關意見，形容「各有各好」。

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