曾遭質疑前私隱專員背景 黃繼兒辭私隱案大狀

【明報專訊】私隱專員公署接獲投訴，指信諾環球未經市民同意下將其個人資料用作直銷，投訴轉介警方後公司去年被票控，控方質疑辯方大律師、時任私隱專員黃繼兒在任期間曾接觸本案投訴，反對他繼續代表被告。裁判官屈麗雯昨在觀塘裁判法院處理，辯方稱黃繼兒早前以健康為由請辭不再代表被告，法庭毋須再處理，遭控方反對。裁判官最終決定不再處理控方申請。
被告信諾環球保險被票控一項「無同意下，將個人資料用於直接促銷」罪，涉於2019年12月至2020年4月犯案，排期明年3月6日開審。
辯方大律師李澍桓昨稱，原代表被告的大律師黃繼兒因健康問題請辭，法庭原先要處理的議題已變學術討論。控方副刑事檢控專員萬德豪反對，稱相關申請涉公眾利益，屬重要議題，不論結果為何都可為司法帶來啟示。萬指，身體問題或會改善，為免夜長夢多，法庭不應擱置控方申請。
黃健康理由請辭 法庭不再處理爭議
裁判官稱被告已更換大律師，同意辯方所言決定不再處理申請，又稱法庭理解控方擔憂，假若他日情况有變，是次裁決不會妨礙法庭重新考慮。
黃繼兒上月代表辯方陳辭指，公署去年10月「起底條例」生效後才獲刑事調查及檢控權力，但僅限於「起底案」，涉事直接促銷案只能在基本篩查後轉介至有權力的警方，重申公署「同檢控科、警方唔係站在一邊」。控方當時質疑，時任公署最高負責人黃繼兒決定將投訴轉介警方跟進，「唔係執行緊公權力，咁係乜？」，如今代表「投訴人要投訴嘅人」，擔心會影響法庭公正不阿的觀感。