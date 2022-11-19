曾遭質疑前私隱專員背景 黃繼兒辭私隱案大狀

被告信諾環球保險被票控一項「無同意下，將個人資料用於直接促銷」罪，涉於2019年12月至2020年4月犯案，排期明年3月6日開審。

辯方大律師李澍桓昨稱，原代表被告的大律師黃繼兒因健康問題請辭，法庭原先要處理的議題已變學術討論。控方副刑事檢控專員萬德豪反對，稱相關申請涉公眾利益，屬重要議題，不論結果為何都可為司法帶來啟示。萬指，身體問題或會改善，為免夜長夢多，法庭不應擱置控方申請。

黃健康理由請辭 法庭不再處理爭議

裁判官稱被告已更換大律師，同意辯方所言決定不再處理申請，又稱法庭理解控方擔憂，假若他日情况有變，是次裁決不會妨礙法庭重新考慮。

黃繼兒上月代表辯方陳辭指，公署去年10月「起底條例」生效後才獲刑事調查及檢控權力，但僅限於「起底案」，涉事直接促銷案只能在基本篩查後轉介至有權力的警方，重申公署「同檢控科、警方唔係站在一邊」。控方當時質疑，時任公署最高負責人黃繼兒決定將投訴轉介警方跟進，「唔係執行緊公權力，咁係乜？」，如今代表「投訴人要投訴嘅人」，擔心會影響法庭公正不阿的觀感。

【案件編號：KTS 25173/21】