九旬婦墮電騙失41萬仰藥自殺亡

屯門兆安苑定禧閣一名90歲姓冼婆婆上周四收到自稱公安來電，指其子因犯事被捕，要求繳付保釋金，冼翌日分多次轉帳41萬到指定戶口，傭人揭發將事件告訴冼家人，其子代為報案。至晚上冼在屋內服食安眠藥自殺，昏迷送屯門醫院，至昨早不治。

兩日破7宗電騙 拘8人涉兩黑漢

另外，警方兩日內偵破7宗「猜猜我是誰」電話騙案，拘捕8人，其中兩案事主分別損失5萬及6萬元，其餘事主未有損失。警方表示，深水埗一郵政局職員前日發現一名71歲老翁在郵局內神色慌張，遂上前了解，老翁說接到自稱兒子電話，聲稱被警方拘捕，並着他到郵局繳交10萬元保釋金，職員懷疑老翁受騙及報警。深水埗警區情報組在郵局調查期間，發現另一名82歲老翁收到類似來電。警方同日部署，在深水埗及尖沙嘴拘捕兩名收款男子。兩人分別為17歲無業男子及25歲酒保，同有黑社會背景，將被控欺騙手段取得財產罪。

西區警區重案組於周三及四亦接獲3宗「猜猜我是誰」報案，包括有保安員留意到85歲老婦準備交款予騙徒，另有香港仔銀行職員懷疑83歲老婦取款原因有可疑，分別報案，餘下一宗則是69歲事主因早前收過警方防騙信息，遇騙徒來電時感可疑而報案。警方經調查後拘捕5男1女（17至32歲），分別報稱廚師、倉務員及無業，其中兩人另涉將軍澳寶明苑和寶林邨的兩宗同類案件，事主分別損失5萬元和6萬元。其中4人被控企圖欺詐及欺詐，昨日提堂，另外兩人被扣查。警方表示，被捕者或因搵快錢，被詐騙集團招攬犯案。

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