甯漢豪有信心熟地3280公頃供應 稱公布預測是「公開承諾」

甯漢豪昨在立法會辯論《施政報告》致謝議案發言時稱，造地工作的關鍵在於社會和議員支持，包括同意造地要多管齊下，不可再次鑽入「有B不做A，有C不做B」的爭拗。她又表示絕不同意有人批評土地發展的公私營合作是「利益輸送」，強調審批條件始終是政府訂出，大型項目亦由政府主導。

何永賢料10年內劣質劏房「不能生存」

何永賢稱政府關心劏房，興建傳統公屋之餘，亦會興建約3萬個「簡約公屋」單位，以及推展興建中的兩萬個「過渡房屋」單位，相信10年內劣質劏房不能生存。

劏房租管條例實施近10個月，目的為限制業主加租幅度，規管濫收水電費現象。全港關注劏房平台昨公布調查顯示，逾九成受訪劏房戶表示，業主未按法例提供水電費單副本及列明如何與其他租戶分攤水電費；逾半於新例實施後簽訂書面新約的租戶，反映新約未列明加租幅度限制等。平台質疑新例生效後，租約違反條例及業主濫收水電費問題仍存在，批評差估署執法不力，法例形同虛設。

調查：劏房例後 新約租金升

平台今年7月至9月共收集472份劏戶租戶的有效問卷，當中有92戶劏房戶在新例實施後簽訂書面新約；調查亦發現，簽訂新約租戶租金中位數為5450元，較上一份租金增430元，呎租為50元，指劏房租金不跌反升。平台建議政府落實檢討「劏房」租管時間表、設「起始租金」、加強差估署主動檢控及巡查能力等。