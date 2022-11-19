廁所協會評選最佳 食環署轄下三廁奪三甲 當值公廁奪銅 清潔姐姐笑稱有我在

凌霄閣金獎 北河街公廁翻新無改善

香港廁所協會（下稱協會）巡查400多個公廁後，按舒適度、安全、衛生和管理等準則，選出最佳公廁金、銀、銅獎得主，分別是山頂凌霄閣公廁、赤柱市政大廈公廁和上環林士街多層停車場公廁，它們均於近3年完成翻新。協會主席蘇金標稱不少翻新後的公廁衛生「改善不足一年後就變差」，如北河街街市公廁欠妥善管理，衛生環境惡劣。

記者昨午到山頂凌霄閣公廁觀察半小時，其間只有幾人使用，男女廁均有清潔人員當值；而女廁地面乾爽、沒異味，廁紙供應充足。市民韓先生表示，公廁衛生理想，而男廁尿斗間設隔板，「增加了私隱度」。

泰裔女工廁內進餐徒手通渠默默做

獲銅獎的上環林士街多層停車場公廁，面對行車路，平日人流較少，使用者多是泊車於此的上班族。公廁去年翻新後，女廁設一個蹲廁及3個坐廁廁格，男廁則有兩個坐廁和4個斗式尿廁，各設廁所事務員專用的值勤室和嬰兒更換尿片枱；另設一個暢通易達廁所。記者昨到現場觀察，女廁環境潔淨，地面乾爽，沒有異味，而女廁日間只有一名泰裔女廁所事務員清潔。

62歲的Boonpen Sopana （別名Sophie）已來港十多年，於停車場公廁工作6年半，每天工作10小時。她表示自己只懂一點廣東話，笑稱曾好心勸阻一名女士別用洗手盆冲身洗澡，被罵後卻全然不知，無奈表示即使工作不順利也只能「保持沉默」，默默工作，有苦自己知。

Sophie得悉她負責清潔的公廁獲頒「最佳公廁」銅獎後十分激動，興奮地表示泊車於此的上班族曾讚她「清潔得像酒店一樣」，並向她表示自己以前不會上公廁，更從來沒見過公廁如此乾淨，會推薦身邊朋友使用。

親歷公廁翻新的Sophie透露，公廁翻新前她沒有獨立值勤室，需要面對廁格用餐。即使翻新後有值勤室，她仍須跟清潔用品共處一室，「拖完地後的濕地拖很臭」，但她從未埋怨，仍會努力清潔。

Sophie輕鬆地說，曾有人將大量濕紙巾扔進殘廁馬桶造成淤塞，「廁所水湧出來，浮着一些糞便」，但考慮到其他使用者，等不及通渠師傅處理便徒手將馬桶裏的濕紙巾拿出。她自信表示「有我在，女廁從不會骯髒」，稱只要使用者一離開廁格，她便會立即清潔，並用毛巾加上清潔劑仔細擦拭，這個習慣從沒改變。

並非所有經翻新的公廁都能保持衛生。記者昨午到耗資翻新比林士街公廁更多的北河街街市地下公廁觀察，逗留約半小時未見有清潔人員當值，廁所內地面濕滑，女廁滿地垃圾，傳出惡臭。附近商戶陳小姐說，「（衛生）一直都是如此差，又沒有廁紙」。