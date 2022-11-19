施政報告致謝議案通過 議員斥過往教育 葉劉：培養年輕人沒思考就批判

立法會一連3日辯論施政報告致謝議案，大致分4個辯論主題，約80名議員輪流發言，昨日最後的主題圍繞青年、抗疫、說好香港故事等。李家超形容今次是「香港市民的施政報告」，政府會認真考慮及分析議員的意見，讓政府團隊落實相關措施時更切合市民期望。

點名斥梁乃鵬任校董時中大兩現問題

梁美芬：大學自主非浪費公帑擋箭牌

葉劉淑儀批評施政報告的教育部分，一如既往單薄和流於表面，只有措施，卻缺乏教育理念。她指出，新高中課程推出時提到的「critical thinking」翻譯有誤，甚至培養出沒有深刻思考便批判、反對的年輕人，而非明辨思考。

身兼教育事務委員會主席的梁美芬則點名批評梁乃鵬，指他在任中大校董會主席期間，兩度令管理出現問題，包括20年前聘用涉種族歧視的前城大法學院長。她強調，「大學自主」並不是浪費公帑的擋箭牌，指教育重於「教」，而不是「縱」。

工聯會梁子穎認為教資會和研資會應由香港人及中國籍人士管理，以符合港人治港原則。

謝偉俊：離港者多因價值觀 當局應思考

施政報告提出搶人才，謝偉俊指出，香港流失不少勞動人口，當中很多是「當打」、中產、高學歷的年輕人。他相信因價值觀不同而離港的人，未來數年將更多，認為政府必須準確把握問題所在，「不要自己呃自己」。他認同香港某程度需與內地配合，但價值觀上「不要一下子跟風」要與內地看齊，而應多問一國兩制下有否空間可做不同的事、講不同的說話，「將香港這水換太快，魚是會死、是會跳走的」。

選委界議員江玉歡則認為，香港防疫措施依然滯後，對社會發展構成不同程度阻礙，指維持不適合的防疫措施，會成為香港復常的絆腳石。