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熊貓大狀蕭震然停牌45月賠聆訊費等45萬

【明報專訊】涉捲入舊樓詐騙案的青年民建聯前副主席、法律團隊「熊貓大狀」始創人大律師蕭震然（圖），今年初自行申請在大律師名冊除名。他涉在民事訴訟錯誤提供法律意見，被指專業失當，他並到女律師寓所開會，事後在紀律程序更作不誠實陳述。據了解，大律師公會紀律審裁組裁定3項投訴全部成立，審裁組批評他誤導所屬的專業組織，予人印象有如「貓戲老鼠」，他被罰吊銷執業資格45個月，須罰款、賠償聆訊費用等共約45萬元。

翻查資料，蕭震然（37歲）於2011年獲認許為大律師，在港執業，2015年以民建聯成員參選區議會落敗，之後離開民建聯。在反修例事件期間，蕭創辦的「熊貓大狀」法律團隊，為被「私了」者提供義務法律援助。

3投訴成立 大律師公會審裁組斥蕭誤導

大律師公會早前申請對蕭震然召開紀律研訊，首項投訴牽涉一宗2017年民事訴訟，蕭代表的原告指稱，被告以不法手段與另一人串謀協助轉移一間公司擁有權。蕭未有告知原告上述指稱會影響調解，原告最後敗訴並須付堂費。

審裁組指出，蕭沒恰當履行大律師職責給予法律意見，他為原告準備的申索陳述書欠妥。審裁組批評事件嚴重，指蕭明知原告的指稱無事實基礎及很可能敗訴，但沒給法律意見，無視原告利益，有損公眾信心。

蕭求情稱財政困難 惟未表歉意或後悔

第二及三項投訴指，蕭從女事務律師接到案件後到對方寓所開會，違反須在辦公室開會的大律師守則。大律師公會常委會展開紀律程序，蕭於2020年7月至10月作出不誠實陳述，包括解釋他當時非以大律師身分給意見。審裁組指蕭數度提供不實資訊，誤導他從事所屬的專業組織，令審裁組感覺如「貓戲老鼠」（playing cat-and-mouse）般被耍弄。

審裁組裁定3項投訴成立，蕭求情稱面臨財政困難，失去案件委託要靠家人生活，望准以較長時間繳交罰款，惟蕭沒有表達歉意或後悔。蕭就首項投訴被罰吊銷執業資格30個月，須向原告賠償律師費39,500元；就另兩項投訴，蕭被審裁組譴責，罰款2500元及吊銷執業資格15個月，以及向公會支付紀律程序費用約40萬元。

相關字詞﹕蕭震然 吊銷牌照 專業失當 大律師紀律審裁組

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