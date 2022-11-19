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青年電話滋擾 控民事刑事 官憂雙重處罰 刑事罪昨撤控

【明報專訊】一名青年前年不斷打電話予法官及其妻子，上月在高院承認違反禁止起底的臨時禁制令，判囚14天，緩刑1年。男生另被起訴一項不斷打電話罪，高院法官曾關注他就同一項行為面對民事及刑事法律程序，會否出現「雙重處罰」。有關刑事案件昨於東區裁判法院再訊，控方申請撤回控罪，男生當庭釋放。據了解，律政司已索取法律意見，考慮到男生的民事案件已完結，不必繼續循刑事追究。

被告9分鐘8次致電法官及其妻

上月認違起底禁令判囚緩刑

被告陳寶康（現19歲）原本被控於2020年12月6日不斷打電話予X，旨在對X造成煩擾不便，或產生不必要憂慮。昨午甫開庭時，控方申請撤回控罪，主任裁判官嚴舜儀遂下令撤控。辯方沒有訟費申請，被告當庭釋放。

除了上述刑事案，被告今年10月面對另一宗民事案件，被律政司展開控告藐視法庭的程序。高院法官高浩文當時表示，被告的行為被用以作刑事及民事檢控，或看似欺凌被告，關注會否出現「雙重處罰」，在公平彰顯上令人無法留下正面印象。律政司當時在庭上回應稱，法庭判刑時可整體量刑，被告不會被「雙重處罰」。警方當時則指，將向律政司徵詢意見，研究會否繼續刑事控告。

早前聆訊透露，被告的父母經常爭執，他隨母親搬到公屋，未幾母親確診抑鬱症，曾對被告施暴，在被告5歲時自殺身亡。被告曾被診斷患自閉症，父親染上毒癮後，被告被送往院舍生活。

本案發生時，被告透過Telegram獲取一名法官及其妻子的電話號碼，在9分鐘內分別致電法官及其妻兩次及6次。警誡下，被告自稱一時貪玩，又指法官是支持政府的「藍絲」，所以致電對方。

【案件編號：ESCC1157/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕撤控 藐視法庭罪 不斷打電話罪 東區裁判法院

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