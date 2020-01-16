查冊案准上訴終院 蔡玉玲：盼續尋公義 官指條文有合理爭辯處 影響新聞界及不同目的查冊者

蔡將就被拒另一議題向終院申許可

蔡玉玲表示，法官就其中一個議題批出證明書後，仍需到終院進一步取得上訴許可，至於拒批證書的另一議題，她將會向終院申請證明書及上訴許可。

官：條文詮釋非「表面睇得咁簡單咁容易」

申請人蔡玉玲昨由大律師田奇睿代表；申請方提出兩個法律問題，其一為若申請目的與「有關交通及運輸的事宜」無關，運輸署長是否有權拒絕發出車輛證明書。法官李運騰認為，考慮立法原意、條文上文下理後，早前已裁定條文內的「須」不是強制性，署長有權拒絕查冊申請，但條文的詮釋「唔係表面睇得咁簡單咁容易」，相信不同律師有不同見解，具合理爭辯之處，適宜交由終審法院定奪。法官重申，議題對新聞界以及持不同目的而查冊的人，包括錢債訴訟而言同樣重要，故批出證明書。

第二個法律議題涉及，如果署長有權拒絕申請，應如何詮釋「有關交通及運輸的事宜」，例如申請人涉及「在道路上使用車輛」的事而做新聞調查，是否涵蓋在「有關交通及運輸的事宜」範圍內。法官稱後半部分應修訂為「若記者懷疑有人干犯交通以外的罪行，並駕駛私家車進出犯罪現場，繼而調查該人的身分，是否包括在『有關交通及運輸的事宜』內」，以更貼近本案情况。

官着修訂第二議題「腳踏實地好冇」

申請方稱未反映本案事實 拒修訂

申請方稱修訂後未能反映本案事實，要分開地看「當初申請之目的」及「得到資料後如何運用」，舉例稱申請目的有機會為求證車牌之真偽。法官稱「你唔好同我講笑啦，本案無咁嘅證據」，皆因承認事實已指出，申請人曾致電車主欲與他做訪問，着申請方「唔好咁far-fetched（牽強），腳踏實地好冇？」基於申請方拒絕修訂，法官拒就上述議題發證明書。

【案件編號：HCMA 236/21】

明報記者

（反修例風暴）