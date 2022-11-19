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港聞二

警長查案撞傷衝紅燈途人 否認危駕

【明報專訊】32歲警長去年在油塘駕駛警方私家車執勤時，撞倒衝紅燈過路的36歲女途人，警長事後被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，昨在觀塘裁判法院否認控罪受審。事主男友稱，當天與事主想盡快回家，故紅燈亮起仍繼續前行。案件表證成立後，被告自辯稱，當時正跟蹤涉嫌販毒的的士，千鈞一髮之際見到黃燈，本有信心在轉紅燈前駛過，惟見到前方行人，遂減速轉線。案件押後至11月23日裁決。

被告林浩（現33歲），早前欲承認不小心駕駛罪，不獲控方接納。承認事實指，2021年11月29日當晚，被告駕駛沒有標記的警方私家車，沿鯉魚門道向觀塘方向行駛，駛至高超道交界時，事主衝紅燈橫過馬路，被撞後倒地，出現視覺神經受損、盆骨骨折等。有關路段時速上限為50公里。

事主男友陳國柱（音譯）稱，他與女友居於涉事馬路對面的住宅，行至安全島後正值紅燈，惟二人想盡快回家遂繼續前行，一輛車約1至2秒後駛近他，他停下腳步，車輛「扭過」他之後左轉，撞到正前行的女友。

被告不認為危及他人

限速50 化驗料時速85公里

專家證人政府化驗師梁仲榮供稱，涉案車輛一度以平均時速95公里行駛，連同誤差計算在內，估計至少時速達每小時85公里。

被告自辯稱，案發時駐守觀塘警區，當晚原執行反賭博任務，後被指示反毒品，跟蹤一輛涉嫌販毒之的士，駛至涉事路段時見到黃燈，欲在轉紅燈前駛過，見前方途人隨即減速轉線，不認為對他人構成危險。

超速追車視如武力 通例約束

控方引述《警察通例》稱，警方超速駕駛追車或影響公眾安全，故視為使用武力，受相關原則約束，而目的為拘捕嚴重違規司機或涉嚴重暴力罪行者，但不包括跟蹤。被告稱販毒同屬嚴重罪行，但同意當日非拘捕行動。

【案件編號：KTCC 791/22】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害 警長

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