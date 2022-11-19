醫生涉港鐵非禮少女 稱下體貼震蛋為治不舉

控方指被告警誡下承認

「頂個女仔patpat攞快感」

控方指被告李永熙（29歲）在警誡下承認放置震蛋在下體「頂個女仔patpat攞快感」，辯方主張被告並非自願簽署確認口供，審訊先處理口供能否呈堂。

被告供稱在案發當晚6時許，在太子站月台等車時，便衣當值的警員麥江峰突然大加捉住其手腕，出示委任證及指控他非禮，被告即時否認及搖頭，麥大聲呼喝「仲話冇？見住你做㗎喎」，隨即用手銬扣上被告手腕，大力按壓拉扯，把被告拉上太子站警務室。

被告供稱在警務室內，麥江峰掀起他的風褸令他露出陰莖，指麥以嘲諷語氣稱：「嘩你睇下咁㗎喎！」隨後有兩三名警員一同恥笑他不舉，令他大感羞辱；麥得知被告是醫生後，曾稱只要被告表示合作，法庭考慮他是醫生，不會判監。

被告稱非自願簽署口供

被帶返警署後，警員文旭晞為被告拍照，要求他脫下長褲，其後揶揄道「仲有㗎？你早講吖嘛」。被告曾要求致電家人，亦遭拒絕，最終近午夜12時才獲准打電話，事後得知家人致電逾百次找他。被告供稱，因遭受暴力對待及侮辱，他只想盡快回家，「留多一秒（警署）都接受唔到，人都癲」，自言在警員「有啲誤導有啲𧨾」下，非自願地簽署口供。

被告翌日到北大嶼山醫院急症室求診，醫療報告顯示其右手手腕發紅，手臂有刮痕，沒有腫、瘀傷或觸痛。控方盤問時指出，被告傷勢相當輕，質疑他誇大證供，又認為被告是專業人士，應知道不可以隨便簽文件，只是為清脫罪證編作遭警員逼供，被告一概否認。審訊11月29日續。

【案件編號：WKCC 1235/22】