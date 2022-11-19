港聞

港聞二

燒車滅迹 無牌司機涉撞傷少年被捕 另涉去年危駕被通緝 少年母盼法律制裁：還我子公道

【明報專訊】14歲姓彭少年上周一（7日）在元朗青山公路屏山段近灰沙圍遭私家車撞傷，至昨日仍昏迷留醫深切治療部。警方前日拘捕一名28歲男子，涉嫌事發後不顧而去及無牌駕駛，並揭發他涉2021年危險駕駛案被通緝。警方前日及昨日以妨礙司法公正拘捕男子女友及同黨，涉嫌事發後燒車妨礙調查。受傷少年的母親彭太稱，希望法律可以制裁犯案司機，「畀我個仔一個公道，唔好逍遙法外」。

警方屯門警區總督察（刑事）譚子偉表示，上周一晚上約9時52分，一名司機在元朗青山公路屏山段近灰沙圍駕車撞到一名14歲少年不顧而去，約5小時後即翌日凌晨3時26分，涉案私家車在屯門福亨村對開黃崗圍路燒毁，兩地相距約3公里。

另兩人被捕 涉燒車妨礙司法

警方翻查閉路電視及在市民提供資訊下，前日及昨日拘捕兩男一女，分別22歲至28歲，部分人有黑社會背景。其中28歲報稱裝修工人的男子相信為涉案司機，但並未持有駕照，他另涉2021年7月一宗危險駕駛案被通緝，涉嫌「駕駛引致他人嚴重身體受傷 」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「妨礙司法公正」。

司機買車 運署紀錄仍為舊車主

譚表示，28歲男子聯同其女朋友及同黨涉嫌在事發後燒車，妨礙警方調查。3人被通宵扣查，警方指，部分被捕人將被起訴，不便透露3人事發時是否均在車上，又稱暫未有拍攝到事發經過的清晰閉路電視片段，呼籲市民如有資訊可聯絡警方。

警方事發翌日拘捕43歲馮姓男車主，譚稱，初步相信涉案車輛由司機向車主購買，具體情况有待進一步核實。據悉司機與車主相識，運輸署紀錄上的登記車主仍為馮男。

少年仍昏迷 昨第三次手術

蘇醒機會 母：醫生判斷較保守

彭太透露，兒子至昨日仍昏迷，腦壓與常人相差很遠，其盆骨被「撞散」，昨進行第三次手術。對於兒子蘇醒機會，彭太稱醫生判斷較為保守，要視乎未來醫療進度。彭太說，感謝警方積極調查及迅速拘捕疑犯，形容是天網恢恢，批評司機「撞咗之後唔理阿仔，跟住又燒車，𠵱家仲要係第二次，太過分」。

警方批評，無牌駕駛屬不負責任行為，往往是嚴重交通意外成因，並強烈譴責妨礙警方調查的行為。

相關字詞﹕駕駛引致他人嚴重身體受傷 灰沙圍 交通意外

上 / 下一篇新聞

世盃首日訂座滿 酒吧冀生意增三成 學者：疫情反覆 整體消費料遜上屆
世盃首日訂座滿 酒吧冀生意增三成 學者：疫情反覆 整體消費料遜上屆
推世盃staycation 酒店業界觀望
推世盃staycation 酒店業界觀望
在囚者口罩藏賭博資訊 信件密碼列球賽賠率
在囚者口罩藏賭博資訊 信件密碼列球賽賠率
查冊案准上訴終院 蔡玉玲：盼續尋公義 官指條文有合理爭辯處 影響新聞界及不同目的查冊者
查冊案准上訴終院 蔡玉玲：盼續尋公義 官指條文有合理爭辯處 影響新聞界及不同目的查冊者
青年電話滋擾 控民事刑事 官憂雙重處罰 刑事罪昨撤控
青年電話滋擾 控民事刑事 官憂雙重處罰 刑事罪昨撤控
熊貓大狀蕭震然停牌45月賠聆訊費等45萬
熊貓大狀蕭震然停牌45月賠聆訊費等45萬
施政報告致謝議案通過 議員斥過往教育 葉劉：培養年輕人沒思考就批判
施政報告致謝議案通過 議員斥過往教育 葉劉：培養年輕人沒思考就批判
廁所協會評選最佳 食環署轄下三廁奪三甲 當值公廁奪銅 清潔姐姐笑稱有我在
廁所協會評選最佳 食環署轄下三廁奪三甲 當值公廁奪銅 清潔姐姐笑稱有我在
協會指最待改善公廁均現管理問題
協會指最待改善公廁均現管理問題
甯漢豪有信心熟地3280公頃供應 稱公布預測是「公開承諾」
甯漢豪有信心熟地3280公頃供應 稱公布預測是「公開承諾」
九旬婦墮電騙失41萬仰藥自殺亡
九旬婦墮電騙失41萬仰藥自殺亡
曾遭質疑前私隱專員背景 黃繼兒辭私隱案大狀
曾遭質疑前私隱專員背景 黃繼兒辭私隱案大狀
醫生涉港鐵非禮少女 稱下體貼震蛋為治不舉
醫生涉港鐵非禮少女 稱下體貼震蛋為治不舉
網台傑斯出獄稱無意移民：呢度係我屋企
網台傑斯出獄稱無意移民：呢度係我屋企
警長查案撞傷衝紅燈途人 否認危駕
警長查案撞傷衝紅燈途人 否認危駕
明愛兩護士被投訴打病人 警調查
明愛兩護士被投訴打病人 警調查
林哲玄調查：半數醫護反對強制公院服務 醫學會指未反映資淺者意見 護協同稱比例應更高
林哲玄調查：半數醫護反對強制公院服務 醫學會指未反映資淺者意見 護協同稱比例應更高
書藏私煙 4倉檢5400萬元貨
書藏私煙 4倉檢5400萬元貨
蚺蛇尖行山 57歲男暈倒不治
蚺蛇尖行山 57歲男暈倒不治
小一自行派位申請12年低 成功率49.6% 15年高
小一自行派位申請12年低 成功率49.6% 15年高
覓得船公司運走國殤之柱 高志活：港大一直未覆
覓得船公司運走國殤之柱 高志活：港大一直未覆
O記反黑冚6賭檔拘79人
O記反黑冚6賭檔拘79人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】中醫勸貪靚女士 想美麗要戒煙
【Emily】中醫勸貪靚女士 想美麗要戒煙
【Emily】民建聯10候選年度漢字 「疫」再入選
【Emily】民建聯10候選年度漢字 「疫」再入選
【Emily】康署更新行山樂片 配立體地圖 介紹交通
【Emily】康署更新行山樂片 配立體地圖 介紹交通
【Emily】內地港生感謝卡送陳國基4議員
【Emily】內地港生感謝卡送陳國基4議員
【Emily】生日願望當選人大？ 梁美芬：隨緣
【Emily】生日願望當選人大？ 梁美芬：隨緣