燒車滅迹 無牌司機涉撞傷少年被捕 另涉去年危駕被通緝 少年母盼法律制裁：還我子公道

警方屯門警區總督察（刑事）譚子偉表示，上周一晚上約9時52分，一名司機在元朗青山公路屏山段近灰沙圍駕車撞到一名14歲少年不顧而去，約5小時後即翌日凌晨3時26分，涉案私家車在屯門福亨村對開黃崗圍路燒毁，兩地相距約3公里。

另兩人被捕 涉燒車妨礙司法

警方翻查閉路電視及在市民提供資訊下，前日及昨日拘捕兩男一女，分別22歲至28歲，部分人有黑社會背景。其中28歲報稱裝修工人的男子相信為涉案司機，但並未持有駕照，他另涉2021年7月一宗危險駕駛案被通緝，涉嫌「駕駛引致他人嚴重身體受傷 」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「妨礙司法公正」。

司機買車 運署紀錄仍為舊車主

譚表示，28歲男子聯同其女朋友及同黨涉嫌在事發後燒車，妨礙警方調查。3人被通宵扣查，警方指，部分被捕人將被起訴，不便透露3人事發時是否均在車上，又稱暫未有拍攝到事發經過的清晰閉路電視片段，呼籲市民如有資訊可聯絡警方。

警方事發翌日拘捕43歲馮姓男車主，譚稱，初步相信涉案車輛由司機向車主購買，具體情况有待進一步核實。據悉司機與車主相識，運輸署紀錄上的登記車主仍為馮男。

少年仍昏迷 昨第三次手術

蘇醒機會 母：醫生判斷較保守

彭太透露，兒子至昨日仍昏迷，腦壓與常人相差很遠，其盆骨被「撞散」，昨進行第三次手術。對於兒子蘇醒機會，彭太稱醫生判斷較為保守，要視乎未來醫療進度。彭太說，感謝警方積極調查及迅速拘捕疑犯，形容是天網恢恢，批評司機「撞咗之後唔理阿仔，跟住又燒車，𠵱家仲要係第二次，太過分」。

警方批評，無牌駕駛屬不負責任行為，往往是嚴重交通意外成因，並強烈譴責妨礙警方調查的行為。