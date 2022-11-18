灣區手記：隔離 ／文：尚東美

去不去還算易解決，何時去才是最難決定，廣州有疫情，要不要提前幾天隔離？提前多少天適合？是應付三日兩檢，還是7天隔離？以珠海航展為例，展方要求是三日兩檢和進場須待24小時綠碼，但臨開幕前一星期，珠海對部分有疫情地區採取5天隔離措施的入境要求，那麼是要提前5天去珠海麼，時間已很緊迫，媒體群每日過百條留言都是行家詢問究竟要提前多少天去珠海才能確保入場，但無奈政策一天一變，連主辦方都答不上。拖了幾日，不少外省記者紛紛訴苦，機票酒店改了又訂，訂了又改，十分困擾。

誠然，考慮到不明確的疫情因素，提前一星期出發似乎是最穩妥的辦法，但出差開支將大增，人手安排也十分緊絀，更何况萬一下榻酒店一帶突然被封，那就等於白去一趟。唯一能做的，是祈求這一波疫情快點過去，或者防疫政策能更靈活和清晰。

話說回來，今年內地疫情之反覆着實令人吃不消。有天排隊驗核酸時聽到背後有人感嘆：「這一年都不知做了多少次核酸，如果健康碼也有周年總結功能，我倒想知自己究竟撩了多少次喉嚨。」呵，如果真有這功能，除了年度核酸次數，不知還會不會有「最常做核酸的地區」、「最常做核酸時間」、「排最久的一次核酸」之類的統計呢？

文：尚東美