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大灣區GBA新聞：受訪僱員34％稱加薪多少都不跳槽 百大內地好僱主 穗深佔16

【明報專訊】內地網上招聘平台「智聯招聘」日前公布「2022內地年度最佳僱主」評選結果，入選百大最佳僱主的企業中，近四分之一來自互聯網行業。數據顯示，規模愈大的企業愈易成為員工眼中的好僱主，因此大型企業較多的四大一線城市北上廣深，成為最佳僱主的集中地。在受訪員工眼中，好僱主定義就是有更多升職加薪的機會。

評選邀請員工對企業就6項指標：僱主文化、僱主形象、薪酬福利、組織管理、成長發展、工作環境評價（60%），另加上專家評審（40%），得出基本評分。

巨企居多 29間員工以千計

智聯招聘表示，今年度共有9.34萬間企業報名參加最佳僱主評選，按年增12%。突圍成為百大最佳僱主的企業中，來自「互聯網/IT/電子/通訊」行業的最多，有23間，其次是「金融」及「批發/零售/貿易」行業，分別有16和13間（圖1）。

百大僱主中既有國企民企，亦有外資港資。國企包括中交建集團、國藥控股、工農中建四大行；民企方面，既有順豐、騰訊、百度、小米等，亦有小鵬、蔚來這些國產新能源車企業。外資包括寶馬中國、匯豐中國；港資方面，港鐵持股49%的北京京港地鐵有限公司也在百大之列。

「五險一金」僱員也看重

數據顯示，躋身百大僱主的企業，有70間有至少1萬名員工，29間的員工人數介乎1000至9999；有1間規模介乎500至999人。城市分佈方面，來自北京的好僱主最多，佔34席（圖2）；其次是有17間企業入圍的上海，深圳和廣州共有16間上榜。

評選亦列出參與評選企業的部分現任及前任員工對東家的評價。結果顯示，對打工仔來說，好僱主最重要是能給予更多晉升機會，工作環境舒適及薪資待遇良好也十分重要。此外，能提供出差補貼、依規繳納「五險一金」（內地企業為員工每月供款的保障性待遇，包括養老、醫療、失業、工傷和生育5種保險，以及住房公積金），都能令員工對公司有更好印象。

百大僱主和非百大僱主的最明顯差距，就是員工對上述條件的滿意度（圖3）。

逾半員工「90後」至少大專

百大僱主的員工亦有以下特徵，首先是90後員工比例達53%；學歷方面，有59%員工為大學畢業，其中碩士及以上學歷的亦有23%，對比非百大僱主12%員工擁有碩士及以上學歷，可見百大僱主擁有更多高學歷人才。員工跳槽意欲也較低，有60%來自百大僱主的員工表示願意留在現任公司5年及以上；倘面對高薪挖角，有31%表示至少加薪50%才會跳槽，另有34%表明加薪多少都不會走。

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