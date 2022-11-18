港聞

港聞二

客貨車誤闖山頂狹路 攘24小時始脫困

【明報專訊】一名客貨車司機疑不熟悉山頂路况，依循手機導航，誤闖彎多路窄的盧吉道禁區道路，客貨車駛至一處狹窄彎位被困，司機試圖駛離，車身多處撞毁亦無法脫困，擾攘近24小時，需路政署人員拆除圍欄，再由友人協助下，才成功解困將車拖走。

警方表示，司機誤闖路段為封閉道路，已票控他，另發現6米欄杆被撞毁。路政署稱，曾臨時移走兩米欄杆，後裝回，相關部門查後，將按情况及既定機制追討費用。

事發於前日下午2時許，一名54歲菲籍男司機駕駛客貨車送貨期間，疑不諳山頂道路，跟隨手機導航引路，誤駛入只准持有許可證車輛駛入的盧吉道，行駛一段路程至近觀景台狹窄彎位，由於車身較長無法通過，司機多番嘗試，其間疑撞欄及山坡，兩邊車身「傷痕」纍纍，客貨車仍然無法離開。客貨車堵塞路中，途經的行山市民需側身從罅隙穿過。司機報警求助，警員亦未能即時協助解困，客貨車通宵滯留在盧吉道，左頭泵把損毁，後座玻璃爆裂。

移前退後不果 出動路政警員友人

至昨早司機聯同友人，分別負責駕車、睇位，嘗試沿路倒車駛離。路政署人員到場拆除部分圍欄，協助客貨車離開。警方亦在場協助。其間眾人曾嘗試將車以向前駛及倒車方式駛離，終於在下午2時許，客貨車倒車駛至寬闊路面成功調頭，由警員引領下駛出山頂道，車身多處凹陷，由拖車拖走。

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