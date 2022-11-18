日攝10女裙底 休班警認罪稱「一時諗歪」

辯方求情指出，被告余健華（現29歲）向精神科醫生求醫，以尋找解決方法；他被捕後主動交出手機密碼，故警員發現涉及其他女子的影像。辯方指被告坦白認罪，將失去喜歡的工作，冀法庭給予機會，讓他改過自新，判處非監禁式刑罰。

求情稱失志願職業 望輕判免監禁

案情指2022年5月24日下午1時許，5名警員在港鐵中環站A出口附近巡邏，其中一人發現被告偷偷尾隨一名女事主，遂上前尾隨他。當事主乘扶手電梯時，警員看到被告手持手機、鏡頭朝上，放在事主的裙底下方。另一名警員則在出口處攔截被告，他情緒激動，試圖逃跑，最終被制服。

被告被捕後，警誡下稱「我一時諗歪咗，先用電話影個女仔裙底」，承認偷拍女事主。警方其後翻查被告的手機，發現其餘9名不知名女子的裙底影像。

【案件編號：ESCC 1858/22】