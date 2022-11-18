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失業率3.8% 跌幅收窄 連降6個月 學者：倘不對外開放或反彈

【明報專訊】本港失業率持續改善，政府統計處昨日公布，今年8至10月失業率為3.8%，較7至9月的3.9%下降0.1個百分點，是連續6個月改善，亦是兩年半以來最低；最新公布的就業不足率由上月公布的1.8%，降至8至10月的1.7%。但有學者指最新失業率下跌幅度放緩，若本港未能進一步對外開放，料失業率再難顯著改善，甚至不排除輕微反彈。

勞工及福利局長孫玉菡稱，勞工市場的短期前景將取決於本地經濟活動的表現，雖然金融狀况收緊將繼續抑制需求，但只要疫情持續受控，防疫措施適度放寬，加上政府派消費券的幫助，經濟活動應能逐漸回復正常。

孫玉菡：防疫適度放寬 料經濟復常

本港失業率進一步回落，今年8至10月的失業率為3.8%，較上月公布的3.9%下跌1個百分點，亦是兩年半以來最低，不過與疫情前（2019年10至12月）的失業率3.1%比較仍有一段距離。

部分行業的失業率錄得顯著跌幅，零售、住宿及膳食服務最新失業率為5.2%，較上次跌0.6個百分點，當中零售及餐飲服務活動的失業率分別下跌0.5及0.8個百分點；建造業則下跌0.4個百分點至5.6%。最新失業人數為14.7萬，較上月公布的數字減少約7900人；就業不足人數由6.9萬下跌至6.34萬，減少約5600人。總就業人口增加1.97萬，至364.86萬。

零售餐飲建造業失業率跌幅較大

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯表示，下月及明年1月分別是聖誕及農曆新年消費旺季，加上放寬防疫措施，業界料生意大增，已聘請人手預備，料業界失業率會進一步下跌。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，失業率連續6個月下跌，但昨公布的失業率跌幅收窄至0.1個百分點，認為已陷樽頸位，料之後跌幅放緩，甚至輕微反彈。

飲食界料年底旺季生意大增

李兆波解釋，本港雖然已實施「0+3」入境檢疫安排，但只便利港人外遊，仍不便旅客來港，不利本地消費，他指年底假期雖為消費旺季，但亦是港人外遊高峰期，認為本地市場獨力難支，難令失業率進一步改善。

指勞動力偏低 議員倡加強培訓

勞聯立法會議員周小松表示，最新香港勞動人口參與率為58.6%，仍處於歷史較低水平。他預料若市道氣氛進一步好轉，將有更多勞工重新加入勞動市場，建議政府加強職業培訓，以及優化託兒服務等，進一步釋放本地潛在勞動力。

相關字詞﹕勞工及福利局 失業率

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