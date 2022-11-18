無業青年涉賣兒童色情片被捕

每片索價千元不等 另拘9人涉下載

戴子斌表示，警方在11月2日在秀茂坪拘捕一名20歲無業男子，涉嫌管有兒童色情物品、串謀發布兒童色情物品及洗黑錢。警方調查相信，男子在今年較早時段開始，與他人一起在網上社交平台兜售兒童色情物品，每段片索價約500至1000元。網罪科其後聯同5總區，前日拘捕9名男子（22至57歲），涉嫌在社交平台或點對點分享軟件下載兒童色情物品，並儲存在電腦或手機，其中一人擁有近140條相關影片。戴稱，9人與20歲男子並不相識，將調查9人如何得知購買兒童色情物品的渠道，初步未發現9人有主動向兒童索取相片及片段。10名被捕人已獲准保釋候查。警方在案中檢獲12部電腦、9部智能電話及4部外置儲存裝置。

同類案增4% 六成涉社交平台

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明表示，2022年首3季有55宗兒童色情案，比去年同期升4%，其餘兒童性罪行亦有上升趨勢，其中六成與網上社交平台有關，包括網上遊戲、交友聊天程式等，九成受害人為女性，超過七成年齡介乎12至16歲。她提醒，兒童或因金錢、想獲取遊戲中的「武器」，或好奇心誤信不法分子，被誘使於家中自拍裸照或影片，呼籲家長多加關心、注意子女。