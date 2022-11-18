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離職《環時》家人伴抗抑鬱 付國豪去年病逝

【明報專訊】內地傳媒昨報道，2019年曾在香港機場遇襲，當時受僱於《環球時報》的內地男子付國豪已於去年病逝，終年30歲，其父親指兒子曾患抑鬱症。

內地《澎湃新聞》報道，《環球時報》前記者付國豪的父親昨晚在社交網絡發布消息，指「知名愛國愛港記者付國豪於公元2021年10月25日晚間因病去逝，逝年三十周歲。另，英雄記者付國豪的骨灰已於公元2022年5月安放在天津憩園，墓碑上刻着：無限追息四個大字。」

付父望各界勿擾 稱「一直壓抑心情」

澎湃報道，記者從付國豪多名親友處確認，付去年10月去世，並安葬在家鄉天津，付國豪父親「一直在壓抑自己的心情」，希望各界不要打擾家人。《頂端新聞》引述其父表示，付國豪離職環時後，一家人陪他對抗抑鬱症，但去年10月「他還是離開了我們」，仍未確定是否辦追思會。他又表示，兒子大學畢業後當記者，3年間「一路上經歷了很多，付出了很多，他是個很寬厚的男孩」。報道指他去年4月離職。

內地男子付國豪在2019年8月13日香港機場「和你飛」示威中，曾用普通話喊出「我支持香港警察，你們可以打我了」，被圍困和綑綁，其間遇襲，警方其後拘捕4人，其中3人暴動等罪罪成，判囚4年3個月至5年半，另一人則罪名不成立。

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