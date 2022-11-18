水樣本類鼻疽全陰性 袁國勇：未除污染可能

【明報專訊】深水埗區自8月起錄得21宗人類感染類鼻疽個案，該區全年有8名患者離世。衛生防護中心於區內配水庫泥土樣本種出與患者極度同源的類鼻疽菌，但至今所有水樣本均呈陰性，故傳播途徑仍未明。港大微生物學系講座教授袁國勇稱，現階段仍不能排除食水受污染導致爆發的可能，估計或有帶類鼻疽菌的沙粒經通氣口進入配水庫，但強調現時本港食水相當安全；衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，水務署已增加全港供水庫餘氯量及加裝高效空氣過濾器。
袁：現時本港食水相當安全
歐家榮昨在記者會交代最新調查進度，團隊11月3至9日於石硤尾及蝴蝶谷配水庫採集逾200個環境樣本，部分配水庫泥土樣本、5個石硤尾配水庫通氣口及1個在通氣口附近採集的環境拭子樣本均對類鼻疽伯克氏菌呈陽性。歐補充，拭子樣本的細菌培植結果均呈陰性，即未發現活細菌，加上在配水庫水體及拭子樣本均呈陰性，反映配水庫的水源未受污染。
歐表示，綜合流行病學及環境調查結果，至今沒有證據證實個案與配水庫自來水有關，而為避免食水受類鼻疽菌污染，水務署已進一步增加全港供水區的餘氯量，以及已在深水埗配水庫加裝高效能空氣過濾網。歐稱，目標在兩個月內在其餘食水配水庫加裝相關過濾網，署方亦會在深水埗配水庫加裝實時監察餘氯含量的儀器。
歐家榮：已增水庫餘氯量裝過濾器
列席記者會的袁國勇表示，現階段仍無法證實類鼻疽菌如何由配水庫泥土進入人體，估計或因「大風大雨」導致部分帶類鼻疽菌的沙粒經通氣口金屬網進入配水庫。因食水樣本至今均呈陰性，袁稱，結果證現時食水相當安全，但同時因此未能找到深水埗出現爆發的確實傳播途徑。他補充，儘管配水庫水源帶類鼻疽菌，亦要「啲細菌入咗去，咁啱驗到嗰啲水」才能發現呈陽性的水源，故至今未能完全排除因配水庫有食水污染致爆發。
深水埗添一病例 今年累計37宗
另外，衛生防護中心公布一名患有糖尿病、居於深水埗的61歲男子確診感染類鼻疽，患者上周日（6日）因發燒及疲倦入院，經臨牀診斷為肺部感染，痰樣本對類鼻疽伯克氏菌呈陽性，現時仍然留院，情况穩定。連同上述個案，本港今年共錄得37宗類鼻疽個案。