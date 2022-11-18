水樣本類鼻疽全陰性 袁國勇：未除污染可能

袁：現時本港食水相當安全

歐家榮昨在記者會交代最新調查進度，團隊11月3至9日於石硤尾及蝴蝶谷配水庫採集逾200個環境樣本，部分配水庫泥土樣本、5個石硤尾配水庫通氣口及1個在通氣口附近採集的環境拭子樣本均對類鼻疽伯克氏菌呈陽性。歐補充，拭子樣本的細菌培植結果均呈陰性，即未發現活細菌，加上在配水庫水體及拭子樣本均呈陰性，反映配水庫的水源未受污染。

歐表示，綜合流行病學及環境調查結果，至今沒有證據證實個案與配水庫自來水有關，而為避免食水受類鼻疽菌污染，水務署已進一步增加全港供水區的餘氯量，以及已在深水埗配水庫加裝高效能空氣過濾網。歐稱，目標在兩個月內在其餘食水配水庫加裝相關過濾網，署方亦會在深水埗配水庫加裝實時監察餘氯含量的儀器。

歐家榮：已增水庫餘氯量裝過濾器

列席記者會的袁國勇表示，現階段仍無法證實類鼻疽菌如何由配水庫泥土進入人體，估計或因「大風大雨」導致部分帶類鼻疽菌的沙粒經通氣口金屬網進入配水庫。因食水樣本至今均呈陰性，袁稱，結果證現時食水相當安全，但同時因此未能找到深水埗出現爆發的確實傳播途徑。他補充，儘管配水庫水源帶類鼻疽菌，亦要「啲細菌入咗去，咁啱驗到嗰啲水」才能發現呈陽性的水源，故至今未能完全排除因配水庫有食水污染致爆發。

深水埗添一病例 今年累計37宗

另外，衛生防護中心公布一名患有糖尿病、居於深水埗的61歲男子確診感染類鼻疽，患者上周日（6日）因發燒及疲倦入院，經臨牀診斷為肺部感染，痰樣本對類鼻疽伯克氏菌呈陽性，現時仍然留院，情况穩定。連同上述個案，本港今年共錄得37宗類鼻疽個案。