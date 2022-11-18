港聞

港聞二

福臨門徐德強 欠債百萬破產

【明報專訊】被稱為「富豪飯堂」的福臨門，後人徐德強遭多間財務公司入稟高院追債，有財務公司就他欠債約100萬元，早前入稟呈請破產；高院法官鄭蕙心昨天頒判辭下令徐德強破產。對於徐聲稱自己在被威脅的情况下，按指示透過一間投資公司還債予財務公司，法官認為無證據證明說法屬實，亦未能證明涉款用於還債。

債務人為徐德強，呈請人為名人財務有限公司（即VIP Credit Limited，下稱名人財務）。判辭指出，名人財務就徐德強欠下107.4萬元貸款，於前年11月入稟呈請破產。徐反對呈請，他不爭議曾借貸，但稱已分別還款予名人財務，以及在名人財務其中一名丘姓創辦人指示下，透過其投資公司還款。

事發於2019年中，徐德強向名人財務借貸100萬元，每月利息4.95萬元，至2020年3月，他仍未償清約100萬元。此外，徐向名人財務的另一張姓創辦人借貸600萬元，又向上述投資公司借錢。徐德強稱，由於張對丘欠下債務，他曾多次代張付款給丘；又稱自己當時屢受威脅或恐嚇，因此按照丘或其他人的指示，還款予該投資公司，藉以還債。

官指無證據還款 另涉錢債案

不過法官在判辭反駁指，無證據顯示徐德強繳付款項予該投資公司，實際上有轉交名人財務；即使他付錢給投資公司，亦無足夠證據證明是用作間接還債。至於徐聲稱自己在丘指示下才繳款予投資公司還錢，法官認為未有相關證據，基於未能證明已還款，故頒令破產。判辭提到，徐牽涉另一錢債官司，他曾提出債務重組方案，當時他的總債務累計9.04億元。

【案件編號：HCB 7518/20】

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