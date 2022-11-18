隔逾3年聆訊 難申法援追責 家屬：創傷「一世都平復唔到」

着涉事醫生「冇操守就辭職勿累人」

蔡慧冰說，仁濟在當日凌晨3時許開始四度向廣華提出轉院被拒，根據專家證人所言，及時獲得治療會有五成生存率，多名醫生亦曾確認，兄長不做手術後果是一定死亡，質疑「點解唔收我哥呢？原來一個專業人士，尤其醫生，可以對生命咁輕視」。蔡又稱，兄長在同日早上才轉到瑪麗醫院，當中的延誤導致兄長器官衰竭，失救致死，然而在法律上「無得選擇」，只有「死於自然」及「存疑裁決」兩個選項，她感到無奈。

研訊方悉仁濟一小時四尋廣華

蔡又提到，家人曾考慮遁其他途徑追討責任，惟死因庭在約事隔3年8個月才展開研訊，她及家人透過研訊才知「仁濟一個鐘打咗4次畀廣華」，由於太遲獲取資訊，且法援只能在3年內申請，反問「我哋係咪有咁多錢同醫管局打呢？想去take action（行動）係無得take」。蔡相信遲開研訊或涉及疫情因素，但「唔係我哋令到有Covid（指新冠疫情），其實有無人可以補償到我哋？」

蔡最後說，醫生應以病人生命為首，「唔係考慮救唔救得番」，她深知仁濟一直努力，無奈沒有相關儀器及專家醫生，而拒收兄長的醫生需考慮如何提升個人專業操守，否則應「放棄行醫」。

（死因研訊）