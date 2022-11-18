廣華拒收病人裁「死於自然」 陪審團倡降轉院門檻

家屬：廣華「扼殺我哥生存機會」

醫管局回應查詢時稱，尊重死因庭裁決，會研究及跟進建議，再次向家屬致以深切慰問，並指出事後已更新病人轉院安排以及施行緊急血管外科手術的安排及程序（見表）。

死者為蔡志德（終年67歲），生前曾從事船務業，因腳傷退休。3女2男組成的陪審團昨日退庭商議約一個半小時後，一致裁定死者於2019年4月3日在瑪麗醫院死亡，「死於自然」，導致死亡的疾病為急性心肌梗塞。

香港病人政策連線主席林志釉認同陪審團建議，應統一各間醫院轉院指引，亦期望醫管局檢視在緊急情况下，是否可讓醫生有更多「走盞」，不應以程序放在第一位。關注病人權益的社協幹事彭鴻昌亦質疑，若以病人利益為大前提，廣華醫院不可能拒絕接收事主，「轉院肯定有風險，但你唔收佢係死路一條」，認同醫生在危急情况下應有更大權力越過指引，並期望每間醫院亦能如瑪麗當日般「高尚」。

死因裁判官何俊堯昨日總結證供時指出，事主在2019年3月25日晚上因下腹不適被送往仁濟醫院急症室，被診斷血管瘤破裂，惟仁濟無血管外科，需轉介至同一聯網的廣華醫院。凌晨3時許，事主上血壓為71、仍然清醒，外科醫生梁國達及其團隊兩度致電廣華，請求對方接收事主，廣華稱事主不宜轉院。

廣華不派員仁濟做手術

感對方缺器材但沒查問

凌晨4時10至26分，事主血壓升至88，符合轉院指引（血壓高於80），梁兩度提出轉院，再被廣華拒絕。拒收事主的廣華醫院血管外科副顧問醫生黃善恒稱，事主血壓偏低，曾加大強心藥劑量，預計快將心臟停頓，相信趕不及到廣華做手術。至於拒絕派員到仁濟做手術，黃稱相信仁濟器材不足，後承認不曾過問。

事主凌晨4時40分心臟停頓，不久回復心跳，早上近7時，梁發現事主血壓回升，嘗試聯絡另一聯網的瑪麗醫院，瑪麗早上8時同意接收，1小時後成功轉院，惟事主術後昏迷，4月2日因大腸缺血性壞死，做切除手術，翌日離世。解剖報告指出，死者出現動脈粥樣硬化後，其血管腫瘤撕裂，導致急性心肌梗塞。

官引導：縱醫學界認為延誤

病亡屬「死於自然」

何官引導陪審團時指出，可考慮死者「死於自然」或「死因存疑」，並指如果一個人本身患有潛在致命的病，即使醫學界認為該人獲得不當治療或被延誤治療，只要該人最終因病而死，法律原則上亦屬「死於自然」，若未能裁定為「死於自然」，則屬存疑裁決。

死者胞妹蔡慧冰昨日陳辭時稱，感到仁濟及瑪麗對病人生命的重視，以及不放棄任何救治的精神，反之質疑廣華不曾認真探討病情，亦無合理交代拒收原因，「畀我哋覺得有見死不救之嫌」。

醫局：廣華無反對做手術

不排除情况好轉接收

醫管局代表陳辭時稱，當時廣華認為事主血壓偏低，情况不穩，事實上在仁濟提出轉院要求後的約1小時，事主已出現心臟停頓，而連同安排救護車等，轉院需時45分鐘，一旦途中出現心臟停頓，比起在病房發生更為危險，重申廣華不曾反對死者做手術，只是死者當刻不宜轉院，不排除稍後情况好轉會接收他。

【案件編號：CCDI 272/19】

明報記者

（死因研訊）