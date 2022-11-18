涉下體貼震蛋狎少女 稱警侮辱 醫生不認罪

事主：臀部三感震動 以為是手機

被告李永熙（29歲）報稱醫生。案發時18歲、現19歲的事主X供稱，今年4月15日傍晚，她與朋友在港鐵長沙灣站登上列車前往深水埗期間，其左邊臀部感到震動約10秒，她以為是手機震動，故沒有理會。開車之際，X再感到震動，她稱不舒服，於是走近前方的朋友，向後一瞄，發現左後方有一名身穿藍色風褸的男子。未幾男子走近X，X感到第三次震動，終在太子站下車，有便衣警員上前告知她遭人非禮。X在盤問下同意，被告沒有在她身後「郁嚟郁去」或「頂嚟頂去」。

警員指搜身見「露械」 控制器藏褲袋

鐵路警區特遣隊、當天便衣當值的警員麥江峰供稱，他與同袍見到被告神色可疑，下車後四周觀望附近女子的下半身，再登上同一列車，麥跟隨被告上車，目睹被告三度將下身挨近X的臀部，在太子站截停被告，並帶到警務室搜身。

麥稱，他見到被告沒有拉上褲頭拉鏈，露出陰莖，「左右兩邊分別用白膠紙黐咗兩粒黑色震蛋」，各連接着控制器，藏於褲袋之中，其睪丸下方另有一個灰色透明膠兜。麥匯報上級後向被告宣布拘捕他，被告在警誡下稱「因為工作壓力大，所以先放個震動器係自己下體，同埋頂個女仔『patpat』攞快感」。

被告警誡下認壓力大圖快感

辯方指非自願作供 反對呈堂

不過辯方指被告並非自願錄口供，反對該口供呈堂。麥江峰在盤問下承認，曾掀起被告的風褸令他露出陰莖，但否認隨後指着其陰莖說：「嘩！你哋睇下，咁㗎喎！」亦否認喝令被告立正，或問被告是否不舉以羞辱對方。

辯方續稱，麥江峰曾向被告稱若他合作便可盡早離開，又說被告是醫生，法庭不會判監；被告曾向警員否認犯案，稱震蛋僅自用，惟遭麥指摘他無悔意，對此麥江峰在庭上逐一否認。審訊今續。

【案件編號：WKCC 1235/22】