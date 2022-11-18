港鐵工會回應出軌 「癥結人手流失」

每年定期培訓事故應變 須考試

張仲儀現時為值班車長，在港鐵任職10年，一直負責站務相關崗位。她表示，港鐵每年均會為員工安排兩次全日的重溫課程，內容包括事故應對、鐵路知識等，課後須通過考試。張表示，各站亦會據公司的緊急應變方案，舉行事故應對演習，類型廣泛，包括列車起火、有人在車廂自焚等都會演練，內容亦會配合個別車站情况。

張仲儀稱，近年站務人手流失加劇，料佔現時人手約一成，影響應對突發事故時的表現。她稱，以規模較小的車站為例，值班站長及站務主任的人手編制分別為1人及3人，但在現時人手緊絀下，部分車站只有1名值班站長及1名站務主任當值。

昔半數年資逾10年 今剩三分一

她指一個站以往至少有一半職員有10年以上年資，惟現在降至只佔三分之一，前線或受經驗所限，影響應對表現，「同事的經驗會影響到事件的發生，有經驗的同事在未收到行車部指引前，或會做定其他相關的工作流程，但現時有經驗的人減少，就可能會在決定、行動上稍為遲緩」。

促正視維修人手流失 維持工程質素

在機場線等負責信號維修的香港鐵路工會聯合會主席林偉強入職30多年，向本報稱巡路員隔晚會在收車後巡視路軌，「責任是檢視所有路軌設備的狀况」，隔晚檢查安排已實行10多年。林稱，隔晚檢查包括隧道有否滲水、牆面電線有否垂落、架空天線有否變形走位等；至於涉事護欄屬永久設施，一般是用「目測」方式確認狀况，「照一照，只要它不漬水、不生鏽即可」。

林偉強表示，事故後暫時未見港鐵針對護欄向內部發放恆常維修指引，亦未了解由哪個部門負責。

他期望，港鐵日後如落實安排，必須在人手、部門財政預算等安排上相應配合；他又指維修部門近年亦有人手流失，佔各部門約5%至10%不等，冀港鐵正視，以維持工程質素。