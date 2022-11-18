海關檢10萬件假波衫破紀錄 附正版官網二維碼仿真度高 市值半億

海關跨境橋岸科深圳灣貨物組指揮官張瑞敏表示，因應賽事舉行在即，海關加強打擊涉及世界盃的侵權活動。上月31日至本月1日，深圳灣貨物組的關員在4部入境貨車上檢獲超過3.2萬件冒牌球衣，市值約1600萬元，並拘捕4人；其後再於本月4日至7日期間，港珠澳大橋貨物組的關員在4部入境貨車上檢獲2.4萬件冒牌球衣，市值約1200萬元，再拘4人。

混正常貨藏貨櫃中央 X光揭密度較高惹疑

隨後兩日深圳灣貨物組的關員再於6部入境貨車上檢獲逾3.5萬件冒牌球衣，估計涉1700萬元，拘捕6人。被捕14人年齡介乎34至64歲，案中不法分子均利用同類手法，將冒牌球衣混入正常貨物中，並將球衣放在貨櫃中間位置，企圖魚目混珠。張指貨車X光影像顯示貨櫃中間及較後位置密度明顯較高，故關員打開檢查，發現大量冒牌球衣。

版權及商標跨境調查組指揮官馮衛正表示，經調查海關鎖定多個位於元朗、青衣及葵涌的物流公司突擊搜查，於本月7日及10日偵破5宗案件，再檢獲8400件冒牌球衣，涉430萬元。另外，關員透過網上巡查，發現可疑平台帳戶以每件約200至250元出售球衣，於是放蛇，在觀塘拘捕一名涉嫌在網上售賣冒牌球衣的男子。

大部分轉運歐非南美 將查售港貨去向

行動中檢獲的大部分球衣原本將轉運至歐洲、南美洲、非洲等地，小部分會在港派遞。海關正調查在港派遞的球衣去向，又指是次檢獲的冒牌球衣每件售價大約500元，比正價600至1300元低，而且仿真度高，例如球衣上附有二維碼（QR Code），掃描可前往正版球衣網站。海關呼籲消費者在購物時應光顧信譽良好店舖及網站，並要留意價格，如比正貨偏低，應格外小心。