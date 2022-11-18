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防虐兒會上年度接1136舉報諮詢 料立法強制後上升

【明報專訊】虐兒情况時有發生，防止虐待兒童會昨日公布，2021/22年度共接獲1136宗熱線舉報及諮詢服務，當中168宗為懷疑虐兒個案，涉202名兒童，近半是3至8歲；57%懷疑個案涉及身體虐待，包括體罰，14%涉以羞辱及驚嚇等方式心理虐待。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲強調，體罰無助管教，反令關係疏離，甚至令子女受傷甚至死亡，她又相信社區中仍有不少隱性個案，料立法強制舉報懷疑虐兒後，相關數字會上升。

168宗疑虐兒 近半3至8歲

根據該會統計，1136宗熱線舉報及諮詢服務（見圖）中，71%來電者是家庭成員，當中來自母親的最多，有681宗，72宗來自父親，8宗來自懷疑受虐兒童，5宗是懷疑施虐者致電尋求協助。黃翠玲認為，數據反映許多父母在遇到管教困難時，願意查詢或求助，主要涉及子女學習及行為問題，至於公眾或鄰居舉報有234宗，反映他們在保護兒童方面的角色亦十分重要。

168宗懷疑虐兒個案涉及202名兒童，54人介乎6至8歲，43人介乎3至5歲，屬學前及初小階段。黃翠玲解釋，現今教育制度競爭激烈，該年齡層的兒童處於升學階段，家長對子女升學和成績有過高期望，容易造成親子衝突；新冠疫情令學校突然提早放暑假，增加照顧者壓力。她建議家長情緒高漲時停止管教子女，冷靜下來，處理好情緒後再教導子女。

懷疑虐兒個案共涉194名懷疑施虐者，66%是家庭成員（129人），母親佔最多（55人）；個案涉身體虐待的有96宗，佔近60%；心理虐待有23宗，方式包括羞辱、驚嚇，令兒童感到自己一無是處及不被愛；性侵犯及疏忽照顧分別有20宗及17宗。該會將當中30宗個案轉介社署及社工，另有1宗由於是匿名影片舉報，涉身體虐待，轉介警方跟進。

政府擬立法強制舉報懷疑虐兒，分「強制、鼓勵、轉介」三級制，如懷疑兒童受到嚴重傷害或有迫切危機，必須向警方或社署舉報。被問到會否減低家長向社福機構求助意欲，黃翠玲表示，若個案兒童有嚴重受傷，機構則有責任舉報，「如果唔及早介入，情况可能更嚴重，去到致命咁點呢」，冀及早支援家庭，令兒童不會進一步受傷，如個案屬其他級別則按需要提供支援，「及早打嚟求助，好過真係好無力，一時情緒爆發傷害兒童」。

相關字詞﹕身體虐待 虐兒 防止虐待兒童會

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