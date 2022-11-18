二十大精神分享會 駱惠寧：港人「應自覺維護共產黨領導」

今次「二十大精神」分享會由40個政黨、商會、社團等合辦。中聯辦主任駱惠寧發言時表示，二十大報告提及「一國兩制」的分量是歷屆最重，體現黨中央高度重視港澳工作，反映「一國兩制」的重要地位。

一國兩制實踐「離不開鬥爭」

駱惠寧表示，特區所有居民都應自覺尊重和維護共產黨領導及國家根本制度，堅定維護《憲法》和《基本法》確立的特區憲制秩序。他稱，「一國兩制」成功實踐也離不開鬥爭，如果過去兩年沒有與「反中亂港勢力」鬥爭，香港就不會能達至「由亂到治」，續稱未來走向「由治及興」亦不會輕鬆。他特別感謝部分與會者支持訂立《港區國安法》和修改選舉制度，「體現了報國為民的忠誠勇毅，令人敬佩」，稱未來需敢於和善於鬥爭，堅決捍衛國家主權安全和發展利益，維護社會長治久安及市民的根本福祉。

稱東升西降 港優勢反突出

駱認為，即使在「東升西降」的趨勢下，香港作為「東西交匯」國際大都會的獨特優勢不會被削弱，反而會更突出；本港需加強宏觀思維和國際視野，採取積極行動把握發展機遇，集中精力發展經濟、改善民生，形容「蘇州過後無艇搭」，並稱政府應以創新思維解決深層次問題。

科大校長朱葉玉如在會上發言，認為二十大報告反映中央非常重視創科發展，她稱香港的科研基礎良好，有能力承擔國家的科研計劃；同時強調創科發展需要國際合作，本港應吸引海內外人才，協助國家發展。全國政協常委蔡冠深稱二十大報告強調「高質量發展」，認為香港可為內地提供高質素的金融服務，並稱本港工商界應做好「超級聯繫人」的角色，為內地企業引入外國資金、走向世界。