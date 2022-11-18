防藥房擅賣抗菌素 政府擬強制電子記錄留底

現無要求留貨尾紀錄 礙巡查

政府提出的計劃涉及5個範疇、共21項目標及計劃。現有《藥劑業及毒藥條例》及《抗生素條例》下，若未經註冊醫生、牙醫或獸醫處方，售賣抗菌素屬違法。報告指出，目前法例無要求藥房售賣抗菌素產品後保留剩餘貨量紀錄，導致有關部門巡查時未能憑着對比實質存貨量及交易紀錄，判斷藥房有否違規售賣抗菌素。故此，衛生署將檢討並考慮修例，規定藥房以電子方式記錄相關產品資料。

藥房批發供應量降至5.6%

衛生署回覆查詢時表示，社區藥房抗菌素批發供應量從2016年的18.5%降至去年的5.6%，反映就非法售賣處方藥物的執法行動、宣傳等有一定成效；署方目標於2027年前實現上述建議。

「除菌計劃」擬擴至全港院舍

報告另提到，安老院舍中，「產碳青霉烯酶腸道桿菌」等個案有所增加，呈報個案由2016年的40宗增至去年的527宗，形容多重耐藥性微生物在院舍的蔓延趨勢令人擔憂，當局計劃將「除菌計劃」擴展至全港院舍，如院友要用消毒梘液沐浴等；亦會監察入住公立醫院的安老院舍院友的多重耐藥性微生物帶菌率。

報告又稱，食安中心發現生肉和即食食物的多重耐藥性微生物比率較高，食環署會探討在售賣生蠔等高風險食物的牌照中，加入要向消費者發出食用忠告的條件，另會按年發布即食食物的抗菌素耐藥性資料。