防藥房擅賣抗菌素 政府擬強制電子記錄留底

【明報專訊】抗菌素可殺滅致病細菌，但濫用卻會殺死體內正常細菌，並增加耐藥細菌滋生風險，令人感染傳染病後難以治療。政府昨日公布推出新一份《香港抗菌素耐藥性策略及行動計劃》，涉5項優先措施，包括考慮修例要求供應鏈以電子形式記錄抗菌素處方資料、在安老院舍展開全港除菌計劃等。抗菌素耐藥性高層督導委員會成員之一的港大微生物學系講座教授袁國勇稱，現時仍有藥房違例向未獲處方的市民售賣抗菌素，故要求藥房電子記錄相關資訊將便於即時監察，有助進一步減低社區抗菌素用量。
現無要求留貨尾紀錄 礙巡查
政府提出的計劃涉及5個範疇、共21項目標及計劃。現有《藥劑業及毒藥條例》及《抗生素條例》下，若未經註冊醫生、牙醫或獸醫處方，售賣抗菌素屬違法。報告指出，目前法例無要求藥房售賣抗菌素產品後保留剩餘貨量紀錄，導致有關部門巡查時未能憑着對比實質存貨量及交易紀錄，判斷藥房有否違規售賣抗菌素。故此，衛生署將檢討並考慮修例，規定藥房以電子方式記錄相關產品資料。
藥房批發供應量降至5.6%
衛生署回覆查詢時表示，社區藥房抗菌素批發供應量從2016年的18.5%降至去年的5.6%，反映就非法售賣處方藥物的執法行動、宣傳等有一定成效；署方目標於2027年前實現上述建議。
「除菌計劃」擬擴至全港院舍
報告另提到，安老院舍中，「產碳青霉烯酶腸道桿菌」等個案有所增加，呈報個案由2016年的40宗增至去年的527宗，形容多重耐藥性微生物在院舍的蔓延趨勢令人擔憂，當局計劃將「除菌計劃」擴展至全港院舍，如院友要用消毒梘液沐浴等；亦會監察入住公立醫院的安老院舍院友的多重耐藥性微生物帶菌率。
報告又稱，食安中心發現生肉和即食食物的多重耐藥性微生物比率較高，食環署會探討在售賣生蠔等高風險食物的牌照中，加入要向消費者發出食用忠告的條件，另會按年發布即食食物的抗菌素耐藥性資料。