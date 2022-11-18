七欖港隊用「錯版區旗」拍照 欖總：球迷贈予料無惡意

翻查亞洲橄欖球總會上載的片段，港隊球員周日舉行比賽後，於頒獎禮上持區旗唱國歌，球員手持的區旗圖案與官方版本有別。與禮賓處樣本相比，港隊當時手持的區旗花瓣面積較大，花瓣上五角星方向亦與官方版本有差異，花瓣上的鈎右傾幅度亦較大。

欖總昨發聲明回應稱，韓國欖總通知港隊決賽後和頒獎禮期間播放中國國歌時，有一個前往韓國支持港隊的球迷將該面區旗從觀眾席上交給球隊，相信球迷行為並無惡意或任何不妥企圖，並感謝該名前往韓國支持港隊的球迷。

《區旗及區徽條例》訂明，不得使用破損的區旗、區徽，不得展示或使用破損、污損、褪色或不合規格的區旗或區徽。不過，香港欖總亦引述《條例》，提到「如有區旗或區徽的複製本並非與區旗或區徽完全相同，但其相似程度足以使人相信它就是區旗或區徽，則就本條例而言，該複製本被視為是區旗或區徽。」

律政司副司長張國鈞昨表示不掌握具體情况，稱不適宜評論有關個案，一般而言須由執法機關蒐證後才可作出結論。他表示調查過程當中，如果執法機關認為有需要，亦會向律政司索取法律意見。

雷雄德：事件沒惡意 不應過分發酵

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德相信球迷沒有惡意，他稱在國際賽事如奧運中，亦有不少球迷帶同國旗為支持的國家打氣，他認為一般球迷未必會有意識了解購買的國旗屬正版還是翻版，稱消費者有時都會不小心買錯翻版。他認為事件問題不大，沒有惡意應要平息，不應過分發酵。雷表示，社會事件過後，可理解會有人會變得敏感，但期望運動回歸運動，勿涉太多政治。