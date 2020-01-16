上任後首外訪 抵泰參與APEC 李家超晤泰總理 籲撐港入RCEP

明報記者 林勵 曼谷報道

曼谷機場迎習近平 李家超料將再與習見面

李家超昨在抵達曼谷酒店前，與多名中央官員在曼谷素萬那普國際機場，迎接同樣出席APEC的國家主席習近平。李昨在下榻的酒店外向傳媒表示，會議期間相信有機會再與習會面，實際情况則有待大會安排。

今次是李今年7月上任後，首度離港外訪，也是2020年抗疫後，在任特首少有地出席重要國際峰會。泰國總理巴育昨與李家超會面時說，香港與泰國有非常密切的關係，尤其在經貿及投資，提及疫情後雙方要加快擴大此方面的合作。泰國傳媒引述巴育說，雙方可進一步尋求經貿、供應鏈及農產品貿易的合作。

李：向巴育介紹港已「再活起來」

李家超向傳媒說，席間向巴育介紹香港「再活起來、再動起來」，希望兩地人民和文化交流有多方面合作。政府新聞稿則引述李家超在會面上，呼籲泰國支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），並說香港可發揮貿易自由開放及國際金融中心地位，在RCEP的經濟體中作出貢獻，互惠共贏。李家超又重申，香港「已重返國際舞台」，期待港泰間有更多高層官方交流，加強貿易、投資及文化領域的聯繫。

隨行20人工商代表團將訪當地企業

貿發局昨向曼谷採訪的傳媒發出採訪通知，在緊接APEC會議之後，李家超率領的20多人商貿代表團到訪當地企業及出席交流活動，及向泰國商界展示香港是首選的國際營商樞紐，以及內地企業「走出去」的投資商貿平台。除了出席APEC部長級會議的商經局長丘應樺，商貿團成員包括貿發局主席林建岳、議員林健鋒、陳祖恒、行會前召集人陳智思、國泰主席賀以禮、總商會主席阮蘇少湄等（見表）。

李家超昨日早上11時許抵埗，除了到曼谷機場接機，先後接見香港駐曼谷經貿辦成員，又與國家駐泰國大使韓志強及泰國中華總商會正副會長會面，他說稍後將再次會見，介紹香港實况。

李家超與丘應樺出席歡迎晚宴，獲安排坐在馬來西亞政府首席秘書祖基阿里，及印尼總統佐科維多多的夫人中間。國家主席習近平則獲安排坐在巴育身旁，同枱有新加坡總理李顯龍。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676