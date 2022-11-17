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【Emily】十歲孩兒 七年不能同媽媽慶生 輸傭政策半世紀 相展記錄外傭離鄉辛酸

【明報專訊】唔少菲律賓、印尼嘅媽媽，為令仔女有更好嘅未來，長年離鄉別井嚟到香港打工，要照顧僱主嘅小朋友，但佢哋就要克服時差、距離等障礙，先可以同自己嘅仔女溝通。輸入外傭政策明年將踏入50年，為咗向呢班媽媽致敬，融幼社舉辦「母愛跨越距離」網上攝影展，展示唔少外傭同至親相處嘅動人場面。

網展由噚日起至12月31日舉行，展出多張來自早前舉行嘅比賽作品，以及攝影師Xyza Cruz Bacani嘅作品，每張照片背後嘅故事都相當動人。例如Xyza影低咗任職外傭嘅媽媽同Xyza妹妹道別嘅一刻，Xyza提到媽媽自1996年已經來港打工，雖然一家人對道別已經習以為常，但每次分開都對佢哋帶來揮之不去嘅痛楚。

展覽中亦有現年10歲嘅小朋友提到，已經有7年無同媽媽慶祝生日，願望係生日有媽媽喺身邊；另有外傭拍下同家人視像通話嘅瞬間，提到即使休息時間唔多，都希望把握機會同子女隔空睇戲、教做功課等等。

融幼社：外傭犧牲長期被社會低估

融幼社副行政總裁林慧雯話，香港34萬名外傭中，有唔少係母親，佢哋要隻身到海外工作，遺憾嘅係，外傭犧牲及所作出嘅貢獻，長期被社會低估，團體辦活動係想向呢批外傭母親致敬。大家可以上網頁（bit.ly/3WTM64m）欣賞相關作品。

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