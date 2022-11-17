涉酒店房內劫援交女 兩男被捕

料涉犯罪集團

以內地年輕女子為目標

上月26日，24歲陳姓內地女子報案，稱在尖沙嘴金巴利道一間酒店房間，遭一名男子以生果刀指嚇，掠去1.9萬元。另於本月9日，26歲李姓內地女子報案，稱在銅鑼灣霎東街一酒店房間遭兩男子盜去1萬元現金。兩女事主報稱來港旅遊，透過網上交友平台結識一名男子，其後相約酒店會面。

警方經調查發現案件牽涉犯罪團伙，有成員負責在網上尋找目標，並相約她們在酒店房間會面，趁機掠去金錢或亮刀行劫，同時安排成員在酒店附近把風。經追查下鎖定兩名男子，探員前日在屯門、元朗拘捕36歲報稱無業的主腦及40歲報稱地盤工人的骨幹成員，涉嫌行劫及盜竊被捕。行動中，警方檢獲一柄生果刀、兩人犯案時身穿衣物及起回約9200元現金。兩女事主經由外地來港逗留約7天，相信因她們不敢報案而被賊人選為目標，正調查在房間約會有否涉及金錢交易或援交活動。