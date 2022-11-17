涉酒店房內劫援交女 兩男被捕

【明報專訊】尖沙嘴及灣仔近月分別發生內地女子與網友酒店約會時遇劫及盜竊案。警方調查發現有犯罪集團利用交友平台物色內地年輕女子，相約酒店短聚，趁機掠去現金及亮刀行劫，探員前日拘捕主腦及骨幹成員，兩人將於今早在東區裁判法院提堂。據悉被劫兩名內地女子從事援交活動。
料涉犯罪集團
以內地年輕女子為目標
上月26日，24歲陳姓內地女子報案，稱在尖沙嘴金巴利道一間酒店房間，遭一名男子以生果刀指嚇，掠去1.9萬元。另於本月9日，26歲李姓內地女子報案，稱在銅鑼灣霎東街一酒店房間遭兩男子盜去1萬元現金。兩女事主報稱來港旅遊，透過網上交友平台結識一名男子，其後相約酒店會面。
警方經調查發現案件牽涉犯罪團伙，有成員負責在網上尋找目標，並相約她們在酒店房間會面，趁機掠去金錢或亮刀行劫，同時安排成員在酒店附近把風。經追查下鎖定兩名男子，探員前日在屯門、元朗拘捕36歲報稱無業的主腦及40歲報稱地盤工人的骨幹成員，涉嫌行劫及盜竊被捕。行動中，警方檢獲一柄生果刀、兩人犯案時身穿衣物及起回約9200元現金。兩女事主經由外地來港逗留約7天，相信因她們不敢報案而被賊人選為目標，正調查在房間約會有否涉及金錢交易或援交活動。
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