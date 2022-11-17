促強硬回應播錯歌 王敏超：可提議禁韓辦賽

斥韓方俹簁 安排實習生兒戲

本報昨日向國際奧委會、亞奧理事會及國際欖球理事會查詢會否調查事件，及會否懲罰韓國欖總或亞洲欖總，截稿前沒回應。

王敏超昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，奏國歌是很嚴肅的事，賽前一定要有代表核實並簽名確認，又指韓國曾舉辦國際賽事，「今次不知為何做到咁俹簁」，形容其安排實習生處理國歌是兒戲。他認為亞洲欖總有監察角色，與韓國欖總同樣應為事件負責。

葛珮帆促下架港獨歌

周日決賽錯播反修例運動有關歌曲《願榮光歸香港》而非中國國歌，《韓國時報》日前引述韓國欖總公關說，職員網上搜尋「香港國歌」並下載置頂結果歌曲。民建聯立法會議員葛珮帆昨稱，收到市民投訴指有人上載港獨音樂及歌曲到不同網上平台，以及網上搜尋「香港國歌」就會出現港獨歌曲。她說任何人將涉港獨的音樂或材料上載社交平台或網站，意圖煽動分裂國家，涉煽動罪，要求警方執法。她又指政府應聯絡各網上平台，要求立即將涉違法港獨歌曲及宣傳品下架。