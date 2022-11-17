美年度報告批港自由損、防疫嚴 港府斥惡意詆譭、政治攻擊

特區政府發聲明反駁，批評報告屬惡意詆譭和政治攻擊，促請美國「停止歪心干涉香港特區的事務」。

報告批評北京摧毁一國兩制，又指若國際社會在1997年時相信香港終會改變中國，這種夢想已經完全粉碎。報告又指北京日益加強控制香港的議會及行政機關，增加司法系統受政治的干預；又稱北京實際上已有權力選任本港法官，威脅本港法治。

USCC報告同時指出，香港政府對國家安全的廣闊定義，以及對外國威脅的「妄想」亦持續增加，將進一步令本港言論、集會、新聞及宗教的自由受到限制。

港府引述美國商會

指會員盼留港發展

特區政府發聲明反駁，指報告詆譭本港防疫抗疫政策，並引述香港美國商會最近表示，大部分美國商會會員都希望留港發展。特區政府又批評USCC報告抹黑本港選舉制度，重申奉公守法者只要符合愛國者的要求和具體標準，都可以依法參加選舉。港府亦強調，一直維護獨立司法權，並全力支持司法機構依法獨立行使審判權，維護司法公正和法治精神。